Asesor económico de Milei se quejó de estar bloqueado en los medios

En este contexto, un usuario le preguntó por qué está "bloqueado", a lo que Carlos Rodríguez respondió: "Nos piden que no salgamos en los medios. A mi hace meses que me lo pide el jefe de medios Leandro Vila. Por eso nunca salgo en TV o Radio o Diarios. Solo Twitter".

“Desde que soy asesor económico de Javier Milei jamás he sido consultado en economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativas pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de Rothbard”, reclamó haciendo referencia a las declaraciones de Lilia Lemoine y los Banegas Lynch.

Desde que soy asesor de @JMilei jamas he sido consultado en economia, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativos pinchados, el Vaticano, privatizar los oceanos y cosas de Rothbard. Pero apoyo la idea básica:… — Carlos Rodriguez (@carod2015) October 29, 2023

En su descargo, el asesor económico de Javier Milei habló de la necesidad de que anuncien a quién será el ministro de Economía del libertario, y apuntó contra la estrategia acordada con el dirigente del PRO: "La enorme mayoría de la gente que me consulta piensa que Javier (Milei) NO tiene equipo de economía y que se lo va a poner Macri más adelante. Sería muy malo llegar al ballotage con esa imagen", resaltó .