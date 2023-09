Milei contra Juntos por el Cambio: "Ponen una candidata que tiró bombas en los '70"

Y agregó: "Entonces si tengo terroristas en mis líneas y estoy en Juntos por el Cambio vale, pero si lo hace otro está mal".

Asimismo, el candidato libertario descartó los rumores de que no participaría en los debates presidenciales del 1 y 8 de octubre: "Allí estaré, porque no es cierto que no debato, me hice conocido debatiendo", afirmó.

Y volvió a cargar contra "la hipocresía de JxC de acusarme de no debatir cuando ellos en la interna (entre Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich) esquivaron el debate porque temían un mayor daño electoral".

"No buscan el debate por honestidad intelectual sino para ensuciar y embarrar gente", consideró sobre esos candidatos, y agregó que "el nivel de autoritarismo que surge de Juntos por el Cambio y sus intelectuales es escandaloso porque quienes no piensan como ellos, son totalitarios".

También se refirió a su reciente reunión con el dirigente sindical de los gastronómicos Luis Barrionuevo para "hablar de la modernización del mercado laboral" y descartó que haya surgido algún acuerdo con el gremialista, aunque aclaró que de acceder a la Presidencia "luego del 10 de diciembre a quienes quieran ser parte de la solución yo los voy a recibir a todos".

Sobre las declaraciones de la economista y su asesora en temas internacionales Diana Mondino al diario inglés The Telegraph sobre que los habitantes de las Islas Malvinas deben poder "decidir su propio destino", Milei aclaró que "fue malinterpretada", e insistió en que "la soberanía sobre las islas no se negocia, son argentinas. Ahora vamos a ver como hacemos para recuperarlas sin la opción bélica" llegado el caso que sea electo Presidente.