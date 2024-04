Despidos en Parques Nacionales: "Vienen por los recursos naturales y culturales"

Para María Virginia Gallardo, trabajadora del Parque Nacional Lanín (PNL), los despidos no responden “a una cuestión de presupuesto” sino que, a partir de la gestión libertaria, “vienen por los recursos naturales y culturales".

Por C5N, Gallardo precisó que en la APN “somos 1194 contratados en 55 áreas protegidas, de 18 millones de hectáreas en total”; es decir, más de la mitad de todos los empleados del organismo, donde lo que ocurre “es más o menos similar a otros organismos” del Estado Nacional.

“Los mails fueron llegando una vez que nos fuimos de la intendencia, la oficina central de cada parque", explicó, a pesar de las protestas que se vienen desarrollando en distintos puntos del país donde hay un parque nacional, por ejemplo en Bariloche (Parque Nacional Nahuel Huapi) o en San Martín de los Andes (Parque Nacional Lanín).

"Apenas llegamos a nuestros hogares, así, muy nefastamente, enviaron una planilla con el número total de 78 trabajadores de 16 áreas protegidas y casa central y luego, a medida que transcurrían las horas, llegaban las notificaciones por mail y por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)", amplió la empleada.

En ese sentido, dijo que "venimos visibilizando esta situación, desde fines de diciembre ya hicimos comunicados, radio abierta, panfletos, no solamente en el Parque Nacional Lanín sino en todas las áreas protegidas", a pesar de lo cual no renovaron “el contrato a compañeros de 15 o 20 años de antigüedad, profesionales, jefes a cargo de áreas. El Lanín es el parque con más trabajadores a los que no les renovaron el contrato", amplió.

¿Despidos “quirúrgicos” y de “noquis”?

Si bien desde el Gobierno Nacional aseguraron que se trata de despidos "quirúrgicos" de "ñoquis y militantes", Gallardo aseguró que “es mentira que se revisaron y evaluaron los contratos. Nuestro organismo estuvo más de cien días sin autoridades... Los contratos que iban desde el 1 de enero al 31 de marzo los firmamos hace 10 días. No es verdad que se evaluaron", subrayó.

"Podemos compartir evaluaciones de desempeño de cada uno de los trabajadores de los Parques Nacionales, para que no se queden con la idea de que somos ñoquis. Si hacemos militancia es después de las 8 horas de trabajo que cumplimos cada día. Lo hacemos con el compromiso de saber que atrás nuestro hay 55 áreas protegidas", planteó Gallardo.

“Este nuevo directorio, del que Cristian Larsen va a ser presidente aunque aun no fue designado, junto a Miguel Forgione, María Victoria Haure y todos los otros que forman parte, no vienen con una política de conservación. Nuestro organismo tiene más de 120 años de historia de conservación. Más allá de los trabajadores, estamos defendiendo los bienes comunes ambientales", enfatizó la empleada del PN Lanín.

