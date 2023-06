Difunden video de precandidato de Milei con dichos antisemitas

"Desastre, le avisé a Javier Milei que no metiera ni neonazis ni antijudíos en las listas. Pero no hay caso. Este sujeto Ansaloni va quinto diputado por Provincia. Logrará la banca con el 12% de los votos. 'Los judíos no tienen patria', dice", sostuvo Maslatón en un mensaje publicado en la red social Twitter junto al video con esas expresiones del ahora precandidato por el espacio liderado por Milei.

Ansaloni es dirigente del Partido Fe y asumió como diputado nacional en 2017 por Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio). Abandonó el bloque macrista tras las elecciones presidenciales de 2019, formando parte del bloque Unidad Federal y Desarrollo, encabezado por el diputado mendocino José Luis Ramón.

En enero de 2012, cuando se difundieron estas declaraciones de carácter antisemita por parte de Ansaloni, el secretariado nacional de Uatre resolvió expulsarlo por sus "repudiables" dichos.

