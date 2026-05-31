Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en el AMBA: a qué hora se larga y qué pasa con las tormentas

Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene 30% de probabilidades de lluvia débil para este mismo lunes 1 de junio. El pronóstico es para las 8 de la mañana.

image Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en el AMBA, según el sitio Meteored.

En cuanto a la continuidad de la semana, el organismo nacional prevé un martes con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la noche; acompañado de temperaturas de entre 8 y 15 grados.

Para el miércoles, se anticipa cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmcias que oscilarán entre 11 y 17 grados.

Del mismo modo, el jueves tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17.

El cierre de la semana sería con un repunte térmico, para dar lugar a un viernes que sería una de las jornadas más templadas del otoño, con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde; y con marcas de entre 13 y 20 grados.

El sitio Meteored vuelve a pronosticar lluvias para el fin de semana, esta vez con 48 horas de precipitaciones: tiene, por ahora, 60% de probabilidades para el sábado y 70% para el domingo.