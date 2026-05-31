Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en el AMBA: a qué hora se larga y qué pasa con las tormentas
Los especialistas meteorológicos anticipan un repentino regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitó un fin de semana con condiciones del clima casi ideales para la época, sin precipitaciones, con solcito y temperaturas bastante agradables; pero un repentino cambio en el pronóstico parece adelantar el regreso de las lluvias.
De esta manera, el domingo tuvo neblinas matinales pero nubosidad variable durante el mediodía y la tarde, con una mañana que arrancó muy fresca, con 2 grados de mínima; pero con una temperatura máxima que alcanzó los 18 grados, tornándose bastante templado.
Para el inicio de la semana, el AMBA podría atravesar una nueva etapa de inestabilidad, aunque sin probabilidades de tormentas y con un sorpresivo regreso de las lluvias; junto a un repunte de las temperaturas.
A qué hora vuelven las lluvias al AMBA
Por un lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene su pronóstico extendido sin chances de precipitaciones para la nueva semana. Así, el lunes se presenta con neblinas en la madrugada y mañana, y cielo mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 9 y 16 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene 30% de probabilidades de lluvia débil para este mismo lunes 1 de junio. El pronóstico es para las 8 de la mañana.
En cuanto a la continuidad de la semana, el organismo nacional prevé un martes con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la noche; acompañado de temperaturas de entre 8 y 15 grados.
Para el miércoles, se anticipa cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmcias que oscilarán entre 11 y 17 grados.
Del mismo modo, el jueves tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17.
El cierre de la semana sería con un repunte térmico, para dar lugar a un viernes que sería una de las jornadas más templadas del otoño, con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde; y con marcas de entre 13 y 20 grados.
El sitio Meteored vuelve a pronosticar lluvias para el fin de semana, esta vez con 48 horas de precipitaciones: tiene, por ahora, 60% de probabilidades para el sábado y 70% para el domingo.
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