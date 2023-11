El hijo de Luis Juez lo dejó solo con Milei: "Es invotable"

"Ética y moralmente, el kirchnerismo es mi límite. Pero la otra opción, en lo personal, es mi límite ideológico, y por ende una opción invotable", convino el hijo de Luis Juez al sitio La Política Online.

Aunque el domingo pasado la Juventud del Frente Cívico también emitió un comunicado con su apoyo público a la fórmula de Milei, Martín Juez quiso dejar constancia de que no estuvo de acuerdo con ese mensaje, "pero se respetó lo que la mayoría decidió".

"A muchos nos encuentra esta encrucijada de disvalores del kirchnerismo y la inviabilidad ideológica de la otra oferta electoral", agregó sobre cómo será el voto de quienes apoyan a la fuerza política de los Juez en Córdoba.

Lo que es más, los respaldos obtenidos por Milei y los suyos de cara al balotaje no dejaron tranquilo al Juez hijo: "No sé qué racionalidad le pueden dar Macri y Bullrich a Milei, pero mientras no la vea, nada hará cambiar mi parecer de que la mejor opción es el voto en blanco", sentenció.