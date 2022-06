Milei está en contra de algo que todo el mundo está a favor: qué es

"Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo me mando la pastilla", explicó el libertario, que no le gustan las pastas, los asados, una buena milanesa a la napolitana con papas y huevo frito.

"¿No disfrutás de un asado?", le preguntaron a Milei, quien respondió: "No. Es más, el tiempo que me demanda un almuerzo me fastidia demasiado".

Este economista libertario ya manifestó estar a favor de la venta de órganos y no se expresó sobre la compra de niños. De lo único que podría estar a favor, está en contra, marcando un récord mundial de cara a sus votantes. ¿Cuántos votos perderá ahora?

El Gran Candidato de la derecha argentina. Libertad para el pastilleo..mp4