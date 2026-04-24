El Gobierno llamó a licitación para remodelar la Terminal de Ómnibus de Retiro: cómo quedaría

El decreto obliga a lanzar una licitación pública en un plazo de 60 días para elegir al concesionario final. Las empresas impulsoras corren con ventaja por haber presentado la iniciativa, aunque competirán otros proyectos.

En tanto el decreto también remarca que el futuro concesionario deberá pagar un canon mensual al Estado, financiar las obras, operar la terminal y explotar comercialmente los espacios.

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La noticia fue celebrada por el ministro Caputo en redes sociales. “La Terminal de Retiro será licitada luego de 33 años para modernizar su estructura, ampliar su capacidad y avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, afectando negativamente a la calidad del servicio”, escribió Caputo.

Y agregó: “En la terminal circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año con picos de hasta dos millones mensuales en temporada alta y opera más de 300.000 servicios anuales que conectan la ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes. Estamos trabajando para que se desarrollen estos proyectos sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes”.

En la actualidad la terminal es operada por TEBA S.A. de carácter “precario y revocable”, según el texto oficial, tras el vencimiento de la concesión original, dada de alta en 1993. El decreto aclara que la empresa continuará provisoriamente hasta que se adjudique la nueva licitación y asuma el nuevo operador.

Decreto 273/2026:

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