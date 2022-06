Milei evitó manifestarse en contra de la venta de niños

Lejos de dar una respuesta concreta, continuó: “Hay un libro maravilloso que se llama 'Análisis general competitivo' de Arrow y Hahn, es del año '71. Los tipos cuando escriben eso dicen 'mirá nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas y en esas propiedades es al mundo al que lo quería llevar, pero después está el mundo real".

Otro periodista lo interrumpió: “¿Pero la respuesta no es ‘no’? Si te preguntan si estás de acuerdo con la venta de niños”.

“No, depende. No porque depende, digamos depende en qué términos estés pensando”, insistió el diputado.

Y agregó: “Tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determina esas reglas del juego”.

“Si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina. Quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia, porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente”, respondió.

"Es falso que yo pueda habilitar mis ideas solo por ser presidente. Porque aun cuando ganara con el 100% eso no quiere decir que la gente adhiera a cada una de las cosas de las que yo pienso", sostuvo Milei sobre el debate.