Milei habló por primera vez de su reelección y reivindicó el "ajuste más grande de la historia"

“La única forma de que no quede atado esto a una sola persona es con un proceso económico y político, pero también cultural”, dijo el jefe de Estado en la presentación del libro ‘Diez lecciones para salir de la trampa populista’, escrito por Feinmann.

milei videollamada feinmann.jpg

Fiel a su estilo, Milei defendió el brutal ajuste que está llevando a cabo al recalcar “estoy haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, documentado por el staff del FMI”.

“Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando”, explicó Milei, señalando que “recurrentemente saco temas, planteo discusiones, que no se logran entender en primer momento y después se entiende que estoy hablando de batalla cultural. Si hay alguien comprometido con eso, soy yo”.