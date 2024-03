Javier Milei le dijo "ignorante" a López Obrador y "asesino terrorista" a Gustavo Petro

Esta no es la primera vez que Milei insulta a su par de México, antes de ganar las elecciones, el libertario dijo que era "patético, lamentable, repugnante”. Por su parte, López Obrador señaló: “Llega el nuevo gobierno y dice que se acaban los subsidios, ya no va haber inversión pública, el que quiere estudiar tiene que pagar, el que se enferma tiene que pagar... ese es el modelo neoliberal. El Estado en Argentina asume las deudas de una élite de potentados. Es quitarle a los de abajo para darle a los de arriba, eso es lo que están haciendo. No va a funcionar”.

Pero esto no quedó ahí, porque en la misma entrevista hubo otro capítulo bochornoso, cuando el mandatario argentino apuntó contra Gustavo Petro: “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”.

Pero esta tampoco es la primera vez que Milei insulta al presidente de Colombia, ya que, a fines de enero lo llamó “comunista asesino” y un mes después, dijo que era "una plaga letal para los propios colombianos”.

Pero esto no quedó ahí, muy en contra de la postura que eligió su ídolo Donald Trump, quien le advirtió a Israel por los crímenes de guerra en Gaza, Javier Milei consideró que dicho país "no está cometiendo ni un solo exceso”.