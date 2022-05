Milei justificó sus viajes con pasajes del Estado: "Si no los usás le vuelve a la casta"

No obstante, como se dio a conocer esta situación que va contra su dogma contra el Estado, el líder de la Libertad Avanza adelantó que en el próximo sorteo de su sueldo reintegrará el dinero de los dos pasajes que utilizó.

La defensora de los genocidas que robaron bebés duranta la dictadura, Victoria Villarruel, diputada del mismo espacio político, también fue cuestionada por este accionar. En su caso, ella usó 20 pasajes, entre febrero y marzo, para ir a diferentes provincias.

En su cuenta de Twitter, la legisladora escribió: “Soy diputada nacional y de La Quiaca a Ushuaia voy a ir a todos los rincones del país donde haya argentinos sin ser escuchados. Mientras no sesionemos, me reuniré con todos los argentinos que pueda. Porque en donde no sean escuchados, acá tienen una diputada con la que cuentan”.

La negacionista que desde el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas defendía a Jorge Rafael Videla, dictador que falleció en el inodoro de su celda, no devolverá el dinero.