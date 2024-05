El Ministerio de Capital Humano denunció un "avance ilegítimo" de la Justicia

Por otro lado, mencionaron que "el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes; no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas".

ADORNI ALIMENTOS El vocero Manuel Adorni detalló que se trata de alimentos "reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes"

Luego de que se conociera la resolución de Casanello, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al fallo y expresó: “Siempre fuimos respetuosos y siempre lo vamos a ser de la Justicia, los procesos judiciales y la determinación que tengan los jueces. Lo que no que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como en este caso”.

“Vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”, confirmó Adorni este lunes en su conferencia habitual desde Casa Rosada.

El vocero explicó que "estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes, no solo ocurre en Argentina, pasa en el resto de los países del mundo. Imagínense repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos alguna catástrofe o alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos. No podemos no tener stock".

“No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”, remarcó Adorni y explicó que hay “alimentos que terminan en los comedores y sirven para asistir a los más vulnerables” y “alimentos no perecederos destinados para otro fin”.

“A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios, los cambios de alimentos y con todo un esquema que había en Argentina donde, seguramente había muchos beneficiarios a título personal que hoy ya no están y que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo persona que hacían de determinadas cuestiones”, cerró el vocero.