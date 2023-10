Mirtha Legrand categórica sobre el balotaje: "Yo sé perfectamente a quién NO voy a votar"

¡CON LA CHIQUI NO! Mirtha esquivó con clase una pregunta frontal de Novaresio sobre el balotaje

Luego, agregó: “Yo te voy a decir que tengo edad como para no ir a votar, pero voy a votar siempre, siempre”. De inmediato, todos en el estudio aplaudieron a la conductora, quien se mostró orgullosa de poder cumplir con su deber cívico. Novaresio entonces redobló la apuesta, “No me digas a quién vas a votar pero decime si tenés decidido a quién hacerlo”. La respuesta de Mirtha fue contundente. “Sí, sí”, dijo convencida sin revelar el nombre del candidato. “Sé perfectamente a quién no voy a votar”, continuó.