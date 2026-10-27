Movimientos sociales de toda la región se movilizarán y le harán llegar un documento al papa León XIV

La participación del Vaticano en la actividad deja en claro la importancia del encuentro. De hecho desde Roma llegarán integrantes del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, entre ellos su prefecta, Alessandra Smerilli, junto a miembros de la Pontificia Comisión para América Latina y al sacerdote Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

El espacio nació en 2014, cuando el papa Francisco reunió en Roma a organizaciones territoriales de los cinco continentes, las alentó a no resignarse y a ser protagonistas del cambio, y definió la Tierra, el Techo y el Trabajo como “derechos sagrados”. En octubre de 2025, su sucesor recibió por primera vez en el Vaticano a los movimientos populares del mundo, les habló de “una Iglesia pobre para los pobres” y reafirmó que esos derechos son por los que vale la pena luchar.

Durante la primera jornada del encuentro, que se realizará este martes, las delegaciones analizarán la encíclica de León XIV en torno a cinco ejes: exclusión y dignidad humana; el futuro del trabajo; tecnología, inteligencia artificial y poder; narcoestructura y la vida en los barrios populares; y comunidad, organización y esperanza.