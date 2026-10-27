Movimientos sociales de toda la región se movilizarán y le harán llegar un documento al papa León XIV
El papa León XIV confirmó que llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre y visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.
Tras varias semanas de incertidumbre, el Vaticano confirmó que el papa León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximos tras visitar Uruguay y antes de recalar en Perú donde dará a fin a su gira latinoamericana.
En medio de la fuerte expectativa que genera la visita del Sumo Pontífice miles de integrantes de movimientos populares de toda América Latina y de la Iglesia caminarán este miércoles hasta el predio “Las 3T” (Tierra, Techo y Trabajo), en el barrio Puerta de Hierro, partido de La Matanza, donde los obispos Marcelo Colombo y Gustavo Carrara presidirán la misa que pondrá fin al Encuentro Regional de Movimientos Populares – Capítulo Argentina 2026.
La celebración cerrará así dos jornadas de trabajo realizadas bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”, en la Ciudad Papa Francisco, donde delegaciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de otras organizaciones sociales de la región y representantes del Vaticano debatieron la encíclica Magnifica Humanitas desde la experiencia de quienes construyen comunidad en los barrios populares.
La movilización arrancará a las 9:30 de este miércoles con la lectura de las conclusiones del encuentro y una reflexión conjunta con la delegación vaticana, instancia en la que se cerrará el documento regional destinado a León XIV. Una hora más tarde comenzará la peregrinación y a las 12 se celebrará la misa de cierre en el predio Las 3T.
El documento resultante de este encuentro será entregado al Pontífice durante su paso por el país. “Queremos estar con León XIV, como él dijo estar con nosotros”, aseguraron los organizadores del encuentro en diálogo con Infobae.
La participación del Vaticano en la actividad deja en claro la importancia del encuentro. De hecho desde Roma llegarán integrantes del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, entre ellos su prefecta, Alessandra Smerilli, junto a miembros de la Pontificia Comisión para América Latina y al sacerdote Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.
El espacio nació en 2014, cuando el papa Francisco reunió en Roma a organizaciones territoriales de los cinco continentes, las alentó a no resignarse y a ser protagonistas del cambio, y definió la Tierra, el Techo y el Trabajo como “derechos sagrados”. En octubre de 2025, su sucesor recibió por primera vez en el Vaticano a los movimientos populares del mundo, les habló de “una Iglesia pobre para los pobres” y reafirmó que esos derechos son por los que vale la pena luchar.
Durante la primera jornada del encuentro, que se realizará este martes, las delegaciones analizarán la encíclica de León XIV en torno a cinco ejes: exclusión y dignidad humana; el futuro del trabajo; tecnología, inteligencia artificial y poder; narcoestructura y la vida en los barrios populares; y comunidad, organización y esperanza.
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