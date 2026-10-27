En el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, Kicillof aseguró que "recordarlo es un acto de resistencia"
Néstor Kirchner murió el 27 de octubre de 2010 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en su casa de El Calafate.
A 16 años de la muerte de Néstor Kirchner y en medio de la dura interna que atraviesa el peronismo de cara al armado para las elecciones presidenciales del próximo año, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó este martes al ex mandatario.
A través de sus cuentas en las redes sociales, el mandatario bonaerense advirtió que "recordarlo es un acto de resistencia”.
“Néstor Kirchner vive en el corazón de un pueblo que volvió a creer”, comenzó su mensaje Kicillof en la red social X.
Y siguió: "Porque transformó la resignación en militancia y le devolvió a millones de argentinos y argentinas la esperanza de que siempre es posible construir un futuro más justo".
“En tiempos tan difíciles para nuestra Patria, recordarlo es un acto de resistencia y una necesidad urgente”, cerró Kicillof su mensaje.
El ex presidente Kirchner murió el 27 de octubre de 2010 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en su casa en la localidad santacruceña de El Calafate. Tenía 60 años y poco antes de su muerte se había sometido dos angioplastías en febrero y septiembre de ese mismo año.
El peronismo bonarense se reunirá esta tarde para celebrar la memoria y el legado del ex mandatario en el Microestadio de Lanús, donde tendrá lugar un acto cuyo cierre estará a cargo del diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.
La convocatoria a la actividad en homenaje a Néstor fue lanzada por el anfitrión, el intendente de Lanús, Julián Álvarez. “Mañana (por este martes) 27/10 a las 18 hs nos encontramos en el Microestadio de Lanús para homenajearlo y seguir imitando su ejemplo. Habla Máximo Kirchner. Los esperamos”, dice la comunicación oficial que el intendente subió a sus redes sociales en la previa del acto.
“Hace 16 años, Néstor se metía para siempre en el corazón y la historia de los argentinos”, agregó Álvarez.
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