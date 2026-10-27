En el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, Kicillof aseguró que "recordarlo es un acto de resistencia"

El ex presidente Kirchner murió el 27 de octubre de 2010 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en su casa en la localidad santacruceña de El Calafate. Tenía 60 años y poco antes de su muerte se había sometido dos angioplastías en febrero y septiembre de ese mismo año.

El peronismo bonarense se reunirá esta tarde para celebrar la memoria y el legado del ex mandatario en el Microestadio de Lanús, donde tendrá lugar un acto cuyo cierre estará a cargo del diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

La convocatoria a la actividad en homenaje a Néstor fue lanzada por el anfitrión, el intendente de Lanús, Julián Álvarez. “Mañana (por este martes) 27/10 a las 18 hs nos encontramos en el Microestadio de Lanús para homenajearlo y seguir imitando su ejemplo. Habla Máximo Kirchner. Los esperamos”, dice la comunicación oficial que el intendente subió a sus redes sociales en la previa del acto.

“Hace 16 años, Néstor se metía para siempre en el corazón y la historia de los argentinos”, agregó Álvarez.