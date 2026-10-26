Oficial: el papa León XIV viene a la Argentina

Desde su regreso al Vaticano, el Santo Padre ha retomado gradualmente sus actividades, adaptando su agenda diaria en consulta con sus médicos para dar prioridad a su recuperación, mientras continúa cumpliendo con las responsabilidades de su ministerio. Ha mantenido importantes compromisos y actividades públicas, atendiendo a las necesidades de cada jornada y reservando los períodos de descanso adecuados.

El Santo Padre expresa su profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación.

El Dr. Luigi Carbone confirma que la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando, y los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica. Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina. El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia.

A este respecto, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el Viaje Apostólico del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente.

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El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje, que ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo: 'Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría'."