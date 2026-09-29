La Justicia da curso a un amparo para que Nación reactive obras en rutas de Entre Ríos
La Justicia federal hizo lugar a un amparo para que el Gobierno transfiera a Entre Ríos los fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras viales.
En un fallo con alto impacto en la gestión de la infraestructura pública, la Justicia federal hizo lugar a una acción de amparo presentada por legisladores nacionales y ordenó al Estado nacional que reencauce los recursos específicos del impuesto a los combustibles hacia el mantenimiento y la construcción de rutas nacionales en la provincia de Entre Ríos.
La presentación judicial, caratulada bajo el expediente 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), fue impulsada por los dirigentes peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.
El requerimiento exige que el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad dejen de demorar los trabajos y retomen de inmediato las tareas viales financiadas mediante el fideicomiso creado por el Decreto 976/01 (Sistema de Infraestructura de Transporte - SISVIAL).
Ante este escenario, el juez federal de Victoria, Federico Martin, resolvió habilitar el trámite formal de la demanda, notificar a las partes involucradas y exigir informes urgentes a los organismos nacionales competentes.
La denuncia: fondos específicos desviados a la timba financiera
El núcleo de la demanda apunta a la utilización irregular de los recursos recaudados a través del gravamen a los combustibles líquidos, cuya finalidad original es la preservación y ampliación de la red vial nacional.
En diálogo sobre el impacto de la medida, Guillermo Michel fue categórico al cuestionar la administración económica del Ejecutivo: "Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales", denunció.
En la misma línea, el dirigente precisó que se desviaron más de 1,5 billones de pesos que debían utilizarse en las carreteras provinciales para utilizarlos en “sostener el superávit fiscal maquillado por el Gobierno”.
Radiografía de una red vial colapsada: las rutas bajo la lupa
El reclamo judicial pone el foco en el estado crítico de los principales corredores que atraviesan el territorio entrerriano, vitales para el transporte productivo y comercial de la región mesopotámica:
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Ruta Nacional 12: Vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, cruza el sur y oeste provincial (Gualeguay, Nogoyá y Paraná) y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná rumbo a Corrientes.
Ruta Nacional 14 ("Ruta del Mercosur"): Eje fundamental del este provincial, desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades clave como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.
Ruta Nacional 18: Conecta de oeste a este el centro de la provincia, uniendo Paraná con la Ruta 14 a la altura de Concordia, atravesando Villaguay y San Salvador.
Ruta Nacional 127: Conecta el centro-norte provincial desde las inmediaciones de Federal hacia el norte correntino.
Ruta Nacional 135: Enlace estratégico entre la Ruta 14, Colón y el Puente Internacional General Artigas hacia Paysandú (Uruguay).
Ruta Nacional 174: El emblemático enlace vial del Puente Rosario-Victoria, que conecta de manera directa Entre Ríos con Santa Fe.
Otras trazas: El expediente también contempla los tramos de las rutas nacionales 130 (Villa Elisa), 131 (Crespo-Diamante), 136 (hacia Fray Bentos) y el acceso A015 a la Represa de Salto Grande.
Con la apertura de esta causa judicial, el Gobierno nacional quedó formalmente emplazado a dar explicaciones sobre el destino de los fondos viales en un plazo perentorio, abriendo una nueva vía de presión política y legal por parte de los distritos del interior frente al freno total de la obra pública.
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