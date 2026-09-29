La Justicia da curso a un amparo para que Nación reactive obras en rutas de Entre Ríos

En diálogo sobre el impacto de la medida, Guillermo Michel fue categórico al cuestionar la administración económica del Ejecutivo: "Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales", denunció.

En la misma línea, el dirigente precisó que se desviaron más de 1,5 billones de pesos que debían utilizarse en las carreteras provinciales para utilizarlos en “sostener el superávit fiscal maquillado por el Gobierno”.

La Justicia da curso a un amparo para que la Nación reactive obras en rutas de Entre Ríos

Radiografía de una red vial colapsada: las rutas bajo la lupa

El reclamo judicial pone el foco en el estado crítico de los principales corredores que atraviesan el territorio entrerriano, vitales para el transporte productivo y comercial de la región mesopotámica:

Ruta Nacional 12: Vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, cruza el sur y oeste provincial (Gualeguay, Nogoyá y Paraná) y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná rumbo a Corrientes.

Ruta Nacional 14 ("Ruta del Mercosur"): Eje fundamental del este provincial, desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades clave como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

Ruta Nacional 18: Conecta de oeste a este el centro de la provincia, uniendo Paraná con la Ruta 14 a la altura de Concordia, atravesando Villaguay y San Salvador.

Ruta Nacional 127: Conecta el centro-norte provincial desde las inmediaciones de Federal hacia el norte correntino.

Ruta Nacional 135: Enlace estratégico entre la Ruta 14, Colón y el Puente Internacional General Artigas hacia Paysandú (Uruguay).

Ruta Nacional 174: El emblemático enlace vial del Puente Rosario-Victoria, que conecta de manera directa Entre Ríos con Santa Fe.

Otras trazas: El expediente también contempla los tramos de las rutas nacionales 130 (Villa Elisa), 131 (Crespo-Diamante), 136 (hacia Fray Bentos) y el acceso A015 a la Represa de Salto Grande.

Con la apertura de esta causa judicial, el Gobierno nacional quedó formalmente emplazado a dar explicaciones sobre el destino de los fondos viales en un plazo perentorio, abriendo una nueva vía de presión política y legal por parte de los distritos del interior frente al freno total de la obra pública.