Impresionante choque múltiple en la Autopista 25 de Mayo genera demoras hacia el centro porteño

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:45 cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron de frente un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla. Al volante del primero iba Pablo Maximiliano Cantero, de 23 años, domiciliado en Florencia, que circulaba en sentido norte-sur. El Corolla era conducido por José Luis Soto, un hombre mayor oriundo de la provincia de Corrientes, que avanzaba en dirección contraria.

La magnitud del impacto dejó a ambos conductores atrapados dentro de sus respectivos habitáculos. Fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de la zona para liberar a las víctimas, que luego fueron trasladadas por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 para recibir atención médica. A pesar de la asistencia, cerca de las 17:40 el Hospital de Villa Ocampo confirmó la muerte de Cantero.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría IX de Florencia, con el respaldo de personal de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy, tanto durante las tareas de rescate como en las actuaciones orientadas a determinar la mecánica del hecho.