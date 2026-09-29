Impresionante choque múltiple en la Autopista 25 de Mayo genera demoras hacia el centro porteño
Ocurrió a unos 400 metros antes de la bajada de Jujuy, e involucró dos autos y dos motos.
Un choque en cadena que involucró a dos autos y dos moto dejó una importante demora este martes en la autopista 25 de Mayo. El hecho ocurrió en a unos 400 metros antes de la bajada de Jujuy, sentido al centro porteño. Uno de los vehículos quedó destruido.
Según el parte actualizado del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), uno de los heridos sufrió un traumatismo. La bajada de Jujuy está cerrada para facilitar el ingreso de los servicios de emergencia.
Una hora más tarde en Almagro una nena de 10 años resultó herida tras un choque entre un auto y un monopatín. El accidente ocurrió en Avenida Hipólito Yrigoyen y Sánchez de Loria.
La menor, que viajaba con su padre, sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía.
Brutal accidente en Santa Fe: dos autos chocaron de frente, tuvieron que rescatar a los conductores y uno murió
Un brutal accidente provocó un corte en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 922, tras un choque frontal entre dos automóviles que se registró en la tarde de este domingo en la localidad de Florencia, al norte de la provincia de Santa Fe.
El siniestro ocurrió alrededor de las 14:45 cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron de frente un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla. Al volante del primero iba Pablo Maximiliano Cantero, de 23 años, domiciliado en Florencia, que circulaba en sentido norte-sur. El Corolla era conducido por José Luis Soto, un hombre mayor oriundo de la provincia de Corrientes, que avanzaba en dirección contraria.
La magnitud del impacto dejó a ambos conductores atrapados dentro de sus respectivos habitáculos. Fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de la zona para liberar a las víctimas, que luego fueron trasladadas por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 para recibir atención médica. A pesar de la asistencia, cerca de las 17:40 el Hospital de Villa Ocampo confirmó la muerte de Cantero.
En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría IX de Florencia, con el respaldo de personal de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy, tanto durante las tareas de rescate como en las actuaciones orientadas a determinar la mecánica del hecho.
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