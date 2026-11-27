Por gestión de Vidal, Santa Cruz administrará dos estancias recuperadas a Báez, para impulsar la producción y la educación
Tras gestión del gobernador Vidal, el juez Claudio Vázquez firmó la toma de posesión —desde mañana a las 8— de las estancias Alquinta y La Entrerriana.
En una decisión calificada como histórica por el Ejecutivo santacruceño, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, firmó este viernes la resolución que pone en manos del Estado provincial la conducción operativa de dos estancias vinculadas al empresario Lázaro Báez, investigado por presunto lavado de activos y asociación ilícita.
El objetivo central de la medida -impulsada personalmente por el gobernador Claudio Vidal ante los tribunales federales y acompañada por el pedido del Ministerio Público Fiscal- es evitar que estos campos queden abandonados o bajo explotación irregular pese a las medidas cautelares vigentes, reorientando su capacidad hacia la producción local.
"Estoy muy contento; estoy saliendo del juzgado. Es histórico para la provincia, algo que muy pocas veces ocurrió. Los bienes de la corrupción deben servir para la producción y al servicio de todos los santacruceños", celebró Vidal tras notificarse del fallo.
En un posterior posteo, escribió: "Lo que la corrupción le robó a Santa Cruz vuelve a los santacruceños".
El inventario: qué recibe la Provincia
A partir de este sábado a las 8:00, autoridades provinciales y judiciales labrarán las actas para formalizar el traspaso de las instalaciones, maquinarias, vehículos, herramientas y animales. Según los relevamientos judiciales realizados hasta el momento, el capital productivo incluye:
-
Estancia Alquinta: 1.308 ovinos y 6 bovinos (recuento parcial), además de equipamiento y vehículos.
Estancia La Entrerriana: 96 bovinos y 203 ovinos registrados.
Cómo funcionará el esquema de gestión y control
La resolución judicial establece un modelo mixto que combina la gestión productiva del Ejecutivo con una estricta auditoría judicial para resguardar el patrimonio:
-
Conducción operativa: El gobernador Vidal quedará a cargo de organizar el personal, sostener la actividad agropecuaria y llevar adelante la comercialización ordinaria de la hacienda, la lana y otros derivados.
Plazo definido: La administración provincial regirá inicialmente hasta el 30 de abril de 2028, sujeta a instancias periódicas de revisión y seguimiento.
Supervisión judicial: Un coadministrador designado por la Justicia fiscalizará todos los movimientos económicos, patrimoniales y productivos. Cada establecimiento operará con cuentas judiciales independientes y rendiciones periódicas de gastos, inversiones e ingresos.
Con este paso, Santa Cruz busca transformar activos inmovilizados por causas judiciales en unidades agropecuarias activas, garantizando la conservación de los recursos y el cuidado de la hacienda en beneficio de la provincia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario