Myriam Bregman a Manuel Adorni: "Si era tan gallito, ¿por qué hizo que Milei se tire sobre la granada?"

"Para terminar, Adorni, nos saliste muy caro, el perro nos lo metiste vos. Espero respuestas y no chicanas y no que te escudes en que lo tiene la justicia, porque ese argumento es muy de casta", concluyó Bregman.

De esta manera Bregman salió al cruce del Jefe de Gabinete que, una vez más, evitó dar respuestas sobre el origen de los fondos con los que compró varias propiedades en apenas dos años y los varios viajes que realizó junto a toda su familia a lujosos destinos como Aruba o Punta del Este, este último destino al que llegó incluso en avión privado.