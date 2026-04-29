Myriam Bregman a Manuel Adorni: "Si era tan gallito, ¿por qué hizo que Milei se tire sobre la granada?"
La diputada Myriam Bregman le exigió respuestas a un Manuel Adorni que buscó evitar por todos los medios evitar referirse al crecimiento exponencial de su patrimonio.
En medio del escándalo que lo tiene en el ojo de la tormenta por el exponencial crecimiento de su patrimonio tras su arribo a la Casa Rosada hace apenas dos años, Manuel Adorni llegó este miércoles a Diputados para presentar su informe de gestión y, tal como era de esperar, tuvo que enfrentar los duros cuestionamientos de los representantes de la oposición.
Una vez más Adorni evitó dar cualquier explicación sobre el origen de los fondos con los que solventó lujosos viajes y compró varias propiedades en los últimos dos años. Sin embargo la diputada del PTS - Frente de Izquierda, Myriam Bregman, insistió en reclamarle respuestas y lo cruzó con dureza.
"Mientras usted ser creía gracioso diciendo que se deslomaba en Nueva York, ¿sabe como le decía la gente? aloe vera, un viejo chiste popular que se usa para decir que cada día le descubren más propiedades. Y no es gracioso, porque usted hizo de la burla de los periodistas, de las personas con discapacidad, una forma de actuar".
Y siguió, contundente, "si era tan gallito, taaaan gallito, ¿por qué hoy tuvo que venir con el Presidente, la hermana, todos los demás (integrante del gabinete nacional)? ¿Por qué hizo que el propio Milei se tire sobre la granada?".
"Para terminar, Adorni, nos saliste muy caro, el perro nos lo metiste vos. Espero respuestas y no chicanas y no que te escudes en que lo tiene la justicia, porque ese argumento es muy de casta", concluyó Bregman.
De esta manera Bregman salió al cruce del Jefe de Gabinete que, una vez más, evitó dar respuestas sobre el origen de los fondos con los que compró varias propiedades en apenas dos años y los varios viajes que realizó junto a toda su familia a lujosos destinos como Aruba o Punta del Este, este último destino al que llegó incluso en avión privado.
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