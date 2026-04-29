Qué dijo Manuel Adorni sobre las denuncias de corrupción
El jefe de Gabinete se defendió en el Congreso. Manuel Adorni rechazó las acusaciones por enriquecimiento ilícito y apuntó contra el kirchnerismo.
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, brindó este miércoles su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. En un extenso discurso que abarcó los principales ejes del Gobierno libertario, el funcionario aprovechó su presentación para responder contundentemente a las múltiples denuncias de corrupción que lo involucran, defendiendo su patrimonio y cuestionando a la oposición.
La defensa de Manuel Adorni en el Congreso
Durante su alocución, Adorni abordó directamente la supuesta existencia de conflictos de interés y negocios incompatibles con la función pública. "Es falso que yo haya coordinado la aprobación de determinadas contrataciones en favor de un tercero con supuestos vínculos previos", aseveró el funcionario ante los legisladores. Además, desmintió categóricamente cualquier tipo de vínculo comercial entre los medios públicos y el periodismo amigo: "No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío".
En la misma línea, el vocero presidencial aclaró que no ha participado en ningún expediente administrativo que involucre a su entorno personal o a la empresa Inhaus Sociedad Anónima. Sobre los contratos cuestionados por la oposición, afirmó que ya "fueron debidamente aportados en las causas judiciales en trámite" y que la determinación de posibles incompatibilidades "es materia judicial".
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Por último, Adorni fue aplaudido por su bloque cuando se refirió a las presuntas irregularidades vinculadas a su esposa. "No existen ni existieron contratos entre el Estado Nacional y mi cónyuge, ni directa ni indirectamente", remarcó, para luego sentenciar que "no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previstos en la Ley de Ética Pública".
El contraataque al kirchnerismo y la defensa de su patrimonio
Más allá de responder a las acusaciones directas, el jefe de Gabinete también lanzó dardos contra la oposición kirchnerista por su postura ante la Justicia. "Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores cuentan con condenas firmes y forman un espacio que quiere simular igualdad de condiciones", disparó Adorni, asegurando que sus detractores "han sacado conclusiones equivocadas".
Respecto a su situación patrimonial y las dudas sobre un posible enriquecimiento ilícito, Adorni justificó la demora en la presentación de su documentación fiscal. "Aún no venció el plazo de mi declaración jurada", aclaró el funcionario, ratificando su inocencia: "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia".
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