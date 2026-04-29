Qué dijo Manuel Adorni sobre las denuncias de corrupción

El contraataque al kirchnerismo y la defensa de su patrimonio

Más allá de responder a las acusaciones directas, el jefe de Gabinete también lanzó dardos contra la oposición kirchnerista por su postura ante la Justicia. "Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores cuentan con condenas firmes y forman un espacio que quiere simular igualdad de condiciones", disparó Adorni, asegurando que sus detractores "han sacado conclusiones equivocadas".

Respecto a su situación patrimonial y las dudas sobre un posible enriquecimiento ilícito, Adorni justificó la demora en la presentación de su documentación fiscal. "Aún no venció el plazo de mi declaración jurada", aclaró el funcionario, ratificando su inocencia: "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia".