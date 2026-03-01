Myriam Bregman mostró el cartel que le dedicó a Javier Milei para la apertura de sesiones ordinarias

Javier Milei anticipó el eje de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias

El presidente, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje político horas antes de presentarse ante la Asamblea Legislativa. El mandatario encabezará el acto desde las 21 en el Congreso de la Nación Argentina, en una jornada institucional clave.

En su cuenta en X, el Javier Milei manifestó: "¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos a las 21:00 desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!"