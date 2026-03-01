Myriam Bregman mostró el cartel que le dedicó a Javier Milei para la apertura de sesiones ordinarias
Desde el interior del Congreso, la legisladora del Frente de Izquierda anticipa cómo será el recibimiento para el Presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias.
La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, volvió a marcar su postura opositora este domingo 1 de marzo en la previa de la apertura de sesiones ordinarias. A través de sus redes sociales, la legisladora reveló el cartel con el que su bloque recibirá al presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa, recuperando una de las frases más virales de la campaña presidencial.
En una foto publicada en su cuenta de X (antes Twitter), Bregman posó con un cartel que reza: "Gatito mimoso de Trump". El mensaje no solo apunta contra las políticas económicas del mandatario, sino que refuerza la crítica del sector de izquierda hacia el alineamiento geopolítico incondicional de la actual gestión con el ex presidente de los Estados Unidos.
El apodo "gatito mimoso" se convirtió en un fenómeno cultural tras el debate presidencial de 2023, cuando Bregman lo utilizó para cuestionar la supuesta rebeldía de Milei frente al poder económico.
En esta oportunidad, la diputada le agregó un componente internacional al vincularlo directamente con Donald Trump, en un clima de alta tensión política por el contenido del discurso que el Presidente brindará ante la Asamblea Legislativa.
Javier Milei anticipó el eje de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias
El presidente, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje político horas antes de presentarse ante la Asamblea Legislativa. El mandatario encabezará el acto desde las 21 en el Congreso de la Nación Argentina, en una jornada institucional clave.
En su cuenta en X, el Javier Milei manifestó: "¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos a las 21:00 desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!"
