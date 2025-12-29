Nación le transfirió a Entre Ríos $ 220.000 millones en concepto de anticipo financiero

Esta no es la primera vez que Casa Rosada le sonríe a sus aliados en el Interior, sino que en marzo de este año hubo un giro similar a la provincia del Chaco, donde Leandro Zdero recibió $ 120.000 millones para cumplir con el pago de salarios estatales y otros compromisos, informó el sitio Ámbito.

Conforme avanzó el año otros gobernadores entendieron la necesidad de besar el anillo de Luis Caputo -diplomáticamente hablando- y apoyaron el Presupuesto 2026, lo que en diciembre se vieron beneficiados con Aportes del Tesoro Nacional (ATP).

Tal fue el caso de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), cuyos senadores votaron el viernes pasado a favor del Presupuesto 2026.