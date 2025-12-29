Nación le transfirió a Entre Ríos $ 220.000 millones en concepto de anticipo financiero
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo valer su amistad con Casa Rosada y conseguirá en breve los fondos para hacer frente a sus gastos de 2026.
El apoyo de Rogelio Frigerio al presupuesto 2026 parece haber rendido sus frutos ya que este lunes el Gobierno decretó el giro de $ 220.000 millones a la provincia de Entre Ríos en concepto de anticipo para que la provincia pueda "atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas".
A través del Decreto 922/2025, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei, el Gobierno reconoció que "resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa" la provincia de Entre Ríos, que conduce Rogelio Frigerio, otrora compañero de Gabinete de Luis Caputo en tiempos de Mauricio Macri.
El llamado "anticipo financiero" que dispuso Javier Milei partirá del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y será registrado como un "anticipo de fondos de la Tesorería General de la Nación", por lo que es dinero que la provincia no deberá devolverle al Estado.
A cambio, Entre Ríos tendrá que "afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias establecido en la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado, con más sus intereses".
Luego, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía descontará ese monto de los fondos que le correspondan a Entre Ríos a partir de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que la sustituya, "y de otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico".
Esta no es la primera vez que Casa Rosada le sonríe a sus aliados en el Interior, sino que en marzo de este año hubo un giro similar a la provincia del Chaco, donde Leandro Zdero recibió $ 120.000 millones para cumplir con el pago de salarios estatales y otros compromisos, informó el sitio Ámbito.
Conforme avanzó el año otros gobernadores entendieron la necesidad de besar el anillo de Luis Caputo -diplomáticamente hablando- y apoyaron el Presupuesto 2026, lo que en diciembre se vieron beneficiados con Aportes del Tesoro Nacional (ATP).
Tal fue el caso de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), cuyos senadores votaron el viernes pasado a favor del Presupuesto 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario