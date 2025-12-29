Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presenta una "evolución lenta pero favorable"

Esta condición suele manifestarse a través de dolor y distensión abdominal, acompañados de náuseas o vómitos. También es habitual experimentar dificultades para evacuar o eliminar gases. Cabe destacar que se trata de un cuadro común y, generalmente, previsto por los médicos tras una intervención quirúrgica.

En estos casos, el tratamiento médico incluye la administración de antibióticos por vía endovenosa, la persistencia del drenaje peritoneal y el criterio médico en torno a la recuperación del paciencia, supeditado a la resolución total de la infección y el restablecimiento de la función intestinal.