Entre Ríos: un adolescente murió ahogado en Navidad cuando nadaba en un arroyo
La Justicia de Entre Ríos comenzó a investigar el deceso de Marko, de 17 años, que estuvo entre 10 y 15 minutos sumergido en el arroyo Yuquerí.
Un adolescente de 17 años murió ahogado el jueves de esta semana en un camping de Concordia tras quedar sumergido un largo rato en un arroyo. La Justicia de Entre Ríos comenzó a investigar el caso para esclarecer lo que ocurrió.
Atleta y taekwondista, Marko Santino Gómez Altamirano acababa de cerrar un 2025 exitoso en lo deportivo tras recibir el Premio al Mérito en los Premios San Antonio de Padua y el jueves pasado disfrutaba con su familia del día de Navidad en el Camping Cascadita de Dri.
Testigos de la escena relataron a medios de Entre Ríos que eran cerca de las 13.50 cuando el adolescente y sus hermanos se metieron a nadar en el arroyo Yuquerí. En un momento, el grupo habría llegado a un pozo en el lecho del arroyo y ahí empezaron los problemas.
Los chicos tuvieron problemas para salir del agua, pero Marko logró poner a resguardo a su hermano menor antes de desaparecer bajo el agua. Algunos afirmaron que estuvo sumergido entre 10 y 15 minutos hasta que fue rescatado.
Una vez fuera del agua, de nuevo en la zona Estancia Grande dentro del camping, los rescatistas ocasionales le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al adolescente, durante 20 minutos pero fue inútil.
"Al parecer, el chico quiso salvar al más chico. A los empujones los llevó hasta la orilla del arroyo, pero él no pudo salir", explicó Ian Briosi, uno de los hombres que intentó salvar a Marko, a medio El Once de Entre Ríos.
Briosi y otro hombre, Pablo Martínez, buscaron a Marko mientras el padre del adolescente -un reconocido instructor de taekwondo de Concordia- intentaba seguir la pista con desesperación desde la orilla.
"Estuvimos media hora, ya medio acalambrados los dos. Lo único que llegó a pensar mi compañero fue agarrar un palo y empezar a tantear el fondo, mientras yo lo acompañaba al lado", relató Briosi.
Después de 15 minutos el par tuvo la más trágica de las suertes. "Cuando él pisó, sintió una mano. Ahí nos dimos cuenta. Él lo agarró de la mano, yo de la parte del cuerpo y lo sacamos afuera", recordó.
Marko fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo de Concordia donde se confirmó su deceso.
A partir de ese momento se abrió una causa en la Justicia de Entre Ríos que está en manos de la fiscal Natalia Conti, encargada de pedir la citación a declarar de todos los testigos de la secuencia y el traslado del cuerpo del joven a la morgue judicial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario