Entre Ríos: un adolescente murió ahogado en Navidad cuando nadaba en un arroyo

"Al parecer, el chico quiso salvar al más chico. A los empujones los llevó hasta la orilla del arroyo, pero él no pudo salir", explicó Ian Briosi, uno de los hombres que intentó salvar a Marko, a medio El Once de Entre Ríos.

Briosi y otro hombre, Pablo Martínez, buscaron a Marko mientras el padre del adolescente -un reconocido instructor de taekwondo de Concordia- intentaba seguir la pista con desesperación desde la orilla.

"Estuvimos media hora, ya medio acalambrados los dos. Lo único que llegó a pensar mi compañero fue agarrar un palo y empezar a tantear el fondo, mientras yo lo acompañaba al lado", relató Briosi.

Después de 15 minutos el par tuvo la más trágica de las suertes. "Cuando él pisó, sintió una mano. Ahí nos dimos cuenta. Él lo agarró de la mano, yo de la parte del cuerpo y lo sacamos afuera", recordó.

Marko fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo de Concordia donde se confirmó su deceso.

A partir de ese momento se abrió una causa en la Justicia de Entre Ríos que está en manos de la fiscal Natalia Conti, encargada de pedir la citación a declarar de todos los testigos de la secuencia y el traslado del cuerpo del joven a la morgue judicial.