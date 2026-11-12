Tras la visita del papa León XIV trasladaron a los últimos presos de la cárcel de Devoto: "¡Cerrado!"
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró vía redes sociales el operativo por el que se terminó de vaciar la cárcel de Villa Devoto, en CABA.
La gira del papa León XIV a la Argentina dejó un sinfín de imágenes emotivas, entre ellas, la de su visita a la cárcel de Devoto, donde se reunió con un grupo de presos que lo esperaba mientras el resto de la población carcelaria ya había sido trasladada al penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.
En el gimnasio del único penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, el Papa se reunió con 75 internos a quienes reconfortó diciendo que "siempre hay una salida" y que "una nueva vida es posible".
Apenas un día después de la partida de León XIV a Perú, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció a través de X que se completó el cierre del penal de Villa Devoto.
"Así trasladamos a los últimos internos del Complejo Penitenciario Federal de Devoto", comentó este jueves por la tarde la titular de Seguridad, quien celebró que, "después de años de promesas incumplidas", se completó el desalojo de la población carcelaria.
La visita del Papa fue central en la programación del desalojo total de la cárcel de Villa Devoto dado que estaba estipulado que se reuniera con un grupo de presos que había sido seleccionado para permanecer en las instalaciones al sólo efecto de lograr el encuentro.
"Con planificación, coordinación y el trabajo de nuestro Servicio Penitenciario Federal y del resto de nuestras Fuerzas Federales, logramos el desalojo total de la cárcel de Devoto. No queda un solo interno", convino la funcionaria de Javier Milei.
Alrededor de 1.500 personas estaban detenidas en el penal federal de Villa Devoto, pero durante octubre fueron trasladadas en contingentes hacia Marcos Paz.
Después de cinco jornadas de arduo trabajo sólo quedaron en las derruidas instalaciones unos 75 presos que fueron seleccionados para conocer a León XIV por su conducta, su participación en actividades educativas y laborales y su compromiso con la convivencia dentro de la cárcel.
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