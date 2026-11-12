Tras la visita del papa León XIV trasladaron a los últimos presos de la cárcel de Devoto: "¡Cerrado!"

"Con planificación, coordinación y el trabajo de nuestro Servicio Penitenciario Federal y del resto de nuestras Fuerzas Federales, logramos el desalojo total de la cárcel de Devoto. No queda un solo interno", convino la funcionaria de Javier Milei.

Alrededor de 1.500 personas estaban detenidas en el penal federal de Villa Devoto, pero durante octubre fueron trasladadas en contingentes hacia Marcos Paz.

Después de cinco jornadas de arduo trabajo sólo quedaron en las derruidas instalaciones unos 75 presos que fueron seleccionados para conocer a León XIV por su conducta, su participación en actividades educativas y laborales y su compromiso con la convivencia dentro de la cárcel.