La ministra Alejandra Monteoliva será sometida a una cirugía de columna tras postergarla por operativos clave
La funcionaria permanecerá internada para su recuperación, pero continuará siguiendo la agenda de su cartera de manera virtual durante esta semana.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, será sometida a una cirugía de columna luego de haber pospuesto la intervención médica para encabezar dos operativos considerados prioritarios por el Gobierno nacional.
Así lo informó este lunes de manera oficial la cartera de Seguridad a través de un comunicado, en el que precisaron que la funcionaria decidió aguardar hasta que finalizaran tanto el despliegue por la visita del papa León XIV a la Argentina como el traslado definitivo de los internos desde la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz.
Tras la operación, Monteoliva permanecerá internada para transitar el proceso de recuperación, aunque desde su entorno aclararon que "continuará siguiendo la agenda del Ministerio de manera virtual a lo largo de la semana".
Los operativos que postergaron la intervención
El último de los compromisos que motivó la demora de la cirugía concluyó el pasado jueves, cuando se concretó el traslado de los últimos 69 detenidos que permanecían alojados en el penal de Villa Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, luego de la visita papal a esa unidad.
El procedimiento contó con la intervención conjunta de las cinco fuerzas federales de seguridad y del Servicio Penitenciario Federal, poniendo fin a un proceso de vaciamiento iniciado el 11 de octubre que abarcó a cerca de 1.500 reclusos. "No queda un solo interno. ¡Cerrado Devoto!", celebró entonces la ministra en sus redes sociales.
Previamente, entre el 8 y el 11 de noviembre, Monteoliva supervisó el dispositivo de seguridad por la llegada de León XIV al país, un despliegue coordinado entre Nación, Provincia y Ciudad que cubrió tres aeropuertos, cuatro actos multitudinarios y once actividades restringidas, y que la propia funcionaria definió como "el más grande de nuestra historia".
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