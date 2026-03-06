Nahuel Gallo participó del izamiento de la Bandera en el Edificio Centinela

Tras su liberación Gallo dio detalles del impacto personal del cautiverio y del rol de su familia y contó que pensar en su hijo fue lo que le permitió mantenerse fuerte durante todo ese tiempo.

Además, señaló que los extranjeros detenidos eran utilizados como "fichas de cambio" y remarcó que su situación personal todavía está atravesada por lo que ocurre con quienes continúan presos.