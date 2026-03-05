Aun sin reconocer los esfuerzos de la AFA, Patricia Bullrich recibió al gendarme Nahuel Gallo
La jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza mantuvo un encuentro con el hombre que estuvo preso en Venezuela de manera injusta.
Patricia Bullrich, jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza, recibió este jueves en su despacho al gendarme Nahuel Gallo, quien regresó al país el pasado lunes tras permanecer 448 días detenido de forma ilegal en la cárcel El Rodeo 1, en Venezuela.
El encuentro duró poco menos de una hora y contó con la presencia de otros legisladores como Bartolomé Abdala (presidente provisional del Senado) y Maximiliano Abad. Durante la charla, conversaron sobre las condiciones del cautiverio y las gestiones realizadas para su liberación.
En este sentido y posterior a la reunión, Bullrich confirmó que Gallo tiene la intención de continuar su carrera en la Gendarmería Nacional. Sin embargo, aclaró que primero deberá atravesar un periodo de recuperación física y adaptación antes de retomar sus funciones.
Las críticas de Bullrich a la AFA
Al finalizar el encuentro con Gallo, Bullrich lanzó duras críticas contra la AFA y contra la diputada Marcela Pagano, acusándolas de haber realizado una "operación secreta" para el traslado del gendarme sin informar debidamente al Estado argentino. Gallo regresó al país en un vuelo privado gestionado por la entidad futbolística.
Cabe señalar que, este miércoles, el gendarme brindó su primera conferencia de prensa en el Edificio Centinela, donde describió su paso por la prisión venezolana como un lugar de "muchísima tortura psicológica". También mencionó que lo que lo mantuvo con vida durante los 14 meses de detención fue el pensamiento de su hijo.
El posteo de Bullrich luego del encuentro con Nahuel Gallo
"La emoción de tenerte de nuevo en casa, Nahuel", escribió la legisladora libertaria en su cuenta de X, tras la reunión en su despacho del Senado.
