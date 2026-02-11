Nancy Pazos, encadenada y amordazada frente al Congreso en defensa del Estatuto del Periodista
La conductora lleva a cabo una acción de protesta ante el Parlamento en su carácter de presidenta de Periodistas Argentinas, en contra de la Reforma Laboral.
La Plaza del Congreso es escenario este miércoles de una impactante imagen: Nancy Pazos encadenada y amordazada frente a la sede del Poder Legislativo, como parte de una acción como presidenta del colectivo Periodistas Argentinas en contra de la eliminación del estatuto del periodista, incluido en el proyecto de Reforma Laboral.
La protesta, que contó con el apoyo de diversas organizaciones gremiales, apuntó contra el capítulo de la ley de modernización laboral que busca derogar normativas específicas del sector de prensa, vigentes desde hace décadas.
"El periodismo es el faro de la democracia", sostuvo la periodista en diálogo con C5N. Tras sacarse las cadenas y la mordaza, la conductora de Inteligencia Artesanal fue tajante en sus críticas hacia el presidente Javier Milei y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
“Este Gobierno quiere que haya periodistas alcahuetes. Nosotros no vamos a encadenarnos. Estamos luchando no por el gremio, sino por la democracia. Lo que hacemos es que los ciudadanos se informen de lo que el poder de turno no quiere que se sepa”, sentenció Pazos.
Acompañando la medida, Carla Gaudesi, secretaria general de Fatpren, subrayó la magnitud del reclamo que involucra a más de 3.000 profesionales. Según explicó, la reforma regula cuestiones intrínsecas a la labor periodística que exceden lo estrictamente salarial.
Respecto al derecho a la información, la dirigente advirtió que la falta de estatutos debilita la capacidad del periodista para investigar sin presiones del empleador o del Estado.
La acción busca visibilizar un punto de la reforma que, según los colectivos de prensa, pasó desapercibido en el debate general pero que podría cambiar para siempre las condiciones en las que se produce la información en Argentina. Con el lema "sin estatuto no hay periodismo libre", las organizaciones mantienen la vigilia mientras se desarrolla la sesión en la Cámara Alta en este febrero de 2026.
