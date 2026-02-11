Nancy Pazos, encadenada y amordazada frente al Congreso en defensa del Estatuto del Periodista

Respecto al derecho a la información, la dirigente advirtió que la falta de estatutos debilita la capacidad del periodista para investigar sin presiones del empleador o del Estado.

nancy pazos

La acción busca visibilizar un punto de la reforma que, según los colectivos de prensa, pasó desapercibido en el debate general pero que podría cambiar para siempre las condiciones en las que se produce la información en Argentina. Con el lema "sin estatuto no hay periodismo libre", las organizaciones mantienen la vigilia mientras se desarrolla la sesión en la Cámara Alta en este febrero de 2026.