Maximiliano Pullaro consideró "justo" el reclamo de la Policía de Santa Fe y prometió un aumento salarial

En este sentido, el gobernador de Santa Fe destacó que el reclamo de las fuerzas de seguridad es "justo y genuino", al mismo tiempo que mostró gratitud: "Seguimos diciendo que estamos profundamente agradecidos al trabajo que se ha hecho en los últimos dos años y casi dos meses, para reducir y derrumbar todos los indicadores de violencia e inseguridad que padecían a diario los rosarinos".