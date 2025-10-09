Nicolás Kreplak desmintió que la Provincia tenga una deuda con el Hospital Garrahan
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sugirió que lo descuenten de "los 12 millones de millones de pesos que el Gobierno Nacional le debe a la provincia".
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, le contestó esta semana al Gobierno nacional a propósito de los carteles que aparecieron en las pantallas del Hospital Garrahan, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, sobre una deuda de más de $ 5.700 millones que tendría el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) con ese centro médico porteño.
"Esto está pasando en la sala de espera del Hospital Garrahan. Mentira absoluta. Y si tuviera algo de verdad, descuentenlá de los 12 millones de millones de pesos que el Gobierno Nacional le debe a la PBA", esribió el miércoles de esta semana Nicolás Kreplak en su perfil de X, donde mostró una foto de uno de los carteles.
"Deuda del IOMA con el Hospital Garrahan", se lee en el cartel con fondo azul y la cifra $ 5.709.019.984, un dineral que la obra social de la provincia de Buenos Aires le estaría debiendo al centro médico pediátrico que es mantenido en un 80% por el Gobierno nacional y en un 20% por el de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de los fondos públicos -que decayeron de manera significativa por la motosierra de Javier Milei- el Hospital Garraham le cobra a las mutuales, prepagas y obras sociales cuando sus clientes se atienden ahí.
Según el mensaje emanado de Casa Rosada, IOMA debe una cuantiosa suma al Hospital Garrahan, que no es nada comparada con la que Nicolás Kreplak dice que Nación le debe a la provincia de Buenos Aires.
"Eso es un hospital, un lugar de cuidado y atención. No es para hacer la porquería de fake news, que continuamente practican en redes sociales", señaló airado el ministro de Salud bonaerense, que también le recordó al partido del Gobierno nacional que "el pueblo ya les dijo que no los quiere", en referencia al resultado de las elecciones provinciales del 7 de septiembre pasado.
"Por suerte, todos los días falta un día menos para que se vayan de nuestro sistema de salud que desprecian, desconocen y destruyen", expresó el funcionario de Axel Kicillof, y sentenció: "Párrafo aparte. Ocupen su tiempo en cumplir con la Ley de Emergencia Pediátrica… o con alguna ley en general."
