Nicolás Massot, duro contra el Gobierno: "Tienen un problema con el disenso y la crítica"

"No me hacen revisar posiciones, al contrario. Uno descubre puntos débiles con objetivos que no son nobles, como los gastos reservados de la SIDE", apuntó. Seguidamente continuó con su descargo hacia la gestión encabezada por Javier Milei: "El Gobierno es dicotómico: tiene una agenda económica de ordenamiento macro, que comparto, pero una agenda institucional de las peores que hemos tenido".

En referencia a la actitud del Presidente, Massot destacó: "Hay algo indispensable de cualquier liderazgo presidencial: está obligado a construir una armonía en el sistema político, inclusive con sus adversarios". En esta dirección, manifestó que "el presidente tiene la obligación de generar un clima que permita que la alternancia no ponga en juego el desarrollo económico".

"Tener un presidente que actúa como si el país solo fuera a desarrollarse si él permanece en el poder es muy parecido al kirchnerismo y es el principal atributo de los populismos", disparó, al momento que detalló las principales contradicciones libertarias: "El Gobierno llegó diciendo dolarización, no al Banco Central y fin del cepo y ahora defienden el peso, al Banco Central y dicen que se puede crecer con cepo".

Embed - Nicolás Masott - Diputado Nacional de Hacemos Coalición Federal por PBA | El Fin De La Metáfora

"Esa señal hacia afuera hace que los grupos internacionales que tienen aversión al riesgo vendan sus activos y sus empresas", apuntó. Además, hizo un paralelismo con la gestión económica anterior: "Lo critican a Massa pero están haciendo massismo con orden fiscal. Lo que criticaban de gobiernos anteriores es parte de su recetario".

"No termino de entender la respuesta del Gobierno sobre el uso de gastos reservados de la SIDE. El Gobierno tiene un interés en manejar los gastos de la SIDE de manera opaca, por eso no explican", finalizó.