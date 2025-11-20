"No pienso en la reelección", reveló un Javier Milei sin voz por los plátanos y "a la miseria"

Milei insistió en que el futuro dependerá del respaldo popular, e indicó: "Si lo hace bien la gente acompañará, sino elegirán a otra persona".

En uno de los primeros momentos de la chala, el mandatario comenzó a toser, por lo que se disculpó con el entrevistador y explicó que es "alérgico" a los "plátanos", por eso se encuentra "a la miseria". En esta línea, reveló: "Para tratar de desenchufarme, salí a caminar por la Quinta".

milei platanos

Milei también aprovechó la entrevista para agradecer el respaldo social y legislativo, destacando que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo "más de la mitad más uno de las bancas" en las últimas elecciones, aunque aclaró que eso "no es un cheque en blanco".

Finalmente, destacó la "relación híperarmoniosa" que mantiene con sus ministros, a quienes describió como "brillantes" y "seres extraordinarios", y elogió el rol de su hermana, Karina Milei, quien "demostró tener una capacidad enorme, incluso en cuestiones políticas".