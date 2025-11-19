La tensa discusión de Robertito Funes Ugarte con un empleado en Plaza Constitución: "Pedímelo por favor"
El periodista vivió un episodio que desató todo tipo de reacciones mientras estaba al aire. Cabe señalar que no es la primera vez que le sucede esto al cronista.
Robertito Funes Ugarte volvió a protagonizar un incidente en plena vía pública que lo dejó en el centro de la escena. Esta vez, el cronista se encontraba realizando una nota dentro de Plaza Constitución cuando, en medio de su trabajo, apareció un empleado con el que terminó enfrentado cara a cara.
Según se vio en las imágenes, todo comenzó luego de entrevistar a una pasajera que estaba por viajar. En ese momento, Roberto Funes aseguró que el trabajador del lugar “empujó y echó” al productor y al camarógrafo, generando el primer chisporroteo que desencadenó la discusión.
Fue entonces cuando Robertito intervino directamente y empezó el cruce con el empleado, quien le exigía que se desplazara detrás de una cinta delimitadora. Las frases “maleducado”, “pedímelo por favor” y “a mí no me tocás” quedaron registradas en el momento de mayor tensión.
La escena ocurrió en vivo durante la emisión de A la Barbarossa, donde Georgina Barbarossa se mostró preocupada al ver lo que estaba pasando. Si bien la situación no escaló, Robertito le pidió al hombre que cambiara su actitud y que le hablara con respeto, específicamente que dijera “por favor”.
Como era de esperar, el video abrió un intercambio de opiniones entre quienes cuestionaron la reacción del empleado y quienes pusieron la lupa sobre la actitud del periodista, preocupados por el clima de tensión y la posibilidad de que todo se desbordara.
Una más y van
Hace un tiempo, Robertito Funes Ugarte atravesó una escena similar durante una transmisión en vivo en otro sector de la Ciudad, cuando estaba mostrando la circulación de gente en el lugar y un vecino se acercó de manera abrupta para quejarse por la presencia de la cámara.
El hombre, molesto porque sentía que estaban invadiendo el espacio, inició una discusión en la que reclamaba que el equipo se retirara. Robertito intentó seguir trabajando, pero el cruce se fue intensificando ante la mirada del resto de las personas presentes y los conductores del programa debieron intervenir desde el estudio para bajar la tensión.
