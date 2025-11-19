La tensa discusión de Robertito Funes Ugarte con un empleado en Plaza Constitución: "Pedímelo por favor"

Una más y van

Hace un tiempo, Robertito Funes Ugarte atravesó una escena similar durante una transmisión en vivo en otro sector de la Ciudad, cuando estaba mostrando la circulación de gente en el lugar y un vecino se acercó de manera abrupta para quejarse por la presencia de la cámara.

robertito funes ugarte marcha brenda, morena y lara Robertito Funes Ugarte fue insultado en la marcha para pedir justicia por Brenda, Morena y Lara, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

El hombre, molesto porque sentía que estaban invadiendo el espacio, inició una discusión en la que reclamaba que el equipo se retirara. Robertito intentó seguir trabajando, pero el cruce se fue intensificando ante la mirada del resto de las personas presentes y los conductores del programa debieron intervenir desde el estudio para bajar la tensión.