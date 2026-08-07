García Cuerva en San Cayetano: "Lo que dice la gente es el mejor termómetro social"

Por otra parte, García Cuerva se refirió a la próxima visita de León XIV a la Argentina, que será en el 8 y el 11 de noviembre.

"El Papa León XIV viene a visitar a la Argentina, a nuestro pueblo y seguramente tenga definiciones importantes ligados a lo que es su magisterio, su última encíclica Magnifica Humanitas, plantea el tema del trabajo, la reconstrucción de los vínculos, la paz, la justicia social", indicó.

Y completó: "Creo que nos tenemos que dejar interpelar por el magisterio de la Iglesia, que seguramente el Papa León XIV compartirá con nosotros en su visita".