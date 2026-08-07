García Cuerva en San Cayetano: "Lo que dice la gente es el mejor termómetro social"
En medio del aumento del desempleo y la precarización laboral, García Cuerva acompaña a la multitud que participan del Día de San Cayetano, patrono del trabajo.
En plena conmemoración por el Jorge garcia cuerva , el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, remarcó que "lo mejor es encontrarse con la gente y escucharlos" ya que es "el termómetro social de lo que está pasando".
Tras presidir la tradicional Misa de los Trabajadores, en la cual se hizo la bendición de las herramientas de trabajo, García Cuerva dialogó con los medios sobre el santo y su unión con la gente, y la pronta llegada del Papa León XIV al país.
Sobre la expectativa generada por la conmemoración de San Cayetano, García Cuerva sostuvo que "el lema de este año que lo trabajó aquí la comunidad es 'San Cayetano aquí está tu pueblo', es un pacto o alianza que se quiere hacer, un pacto de amor entre el santo y el pueblo y entonces presentarle al santo todas nuestras intenciones, a la gente que no tiene trabajo o que tiene trabajo informal, a la gente que no llega a fin de mes, a la gente que agradece del trabajo que tiene".
"Por todas esas problemáticas es que nos acercamos hoy a San Cayetano, y siempre como digo demostramos con la presencia del santo, que fe tiene nuestro pueblo y que la manifiesta en estas ocasiones", agregó.
Consultado sobre lo que espera para este año, el arzobispo expresó: "Muchos vienen a agradecer y muchos a pedir, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que la gente viene a volcar sus inquietudes, sus problemáticas y seguramente a lo largo del día, y ya pasó anoche, se verá cuál es el termómetro. Lo mejor es encontrarse con la gente y escucharlos, y van a ver que ahí está el termómetro social de lo que está pasando".
Por otra parte, García Cuerva se refirió a la próxima visita de León XIV a la Argentina, que será en el 8 y el 11 de noviembre.
"El Papa León XIV viene a visitar a la Argentina, a nuestro pueblo y seguramente tenga definiciones importantes ligados a lo que es su magisterio, su última encíclica Magnifica Humanitas, plantea el tema del trabajo, la reconstrucción de los vínculos, la paz, la justicia social", indicó.
Y completó: "Creo que nos tenemos que dejar interpelar por el magisterio de la Iglesia, que seguramente el Papa León XIV compartirá con nosotros en su visita".
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