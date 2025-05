Nueva embestida de Mauricio Macri contra Karina Milei: "Cerró sin el PRO"

"La verdad fue una decisión de Karina (Milei), no hay otra explicación (para la falta de acuerdo?) porque si tuvimos la generosidad inédita en la historia de la Argentina, inédita, de haber bancado los trapos como bancamos todo el 2024, primero apoyándolos en la segunda vuelta y después bancándoles los trapos cada vez que estuvieron al borde de una crisis que nos devolvía al escenario de la hiperinflación ¿cómo no íbamos a tener la generosidad de ir juntos?", aseguró, todavía dolido, Macri

Y siguió: "lo dijimos desde el día uno, estábamos dispuestos a ir juntos a cada llamado del Presidente, acá y en todo el país, eso terminó en 7 distritos. Karina Milei conduce todo el tema partidario por delegación de Javier Milei y están cerrando sin el PRO, en el Chaco peor, pidieron al gobernador que no integremos la coalición, que solamente pudiésemos adherir, nos sacaron de la coalición por pedido de La Libertad Avanza".

"Que quede claro, nosotros no estamos para la pequeña, estamos realmente para ayudar a sacar este país adelante y no creíamos que una prioridad era pelear la Ciudad, han puesto la energía en el lugar donde no hacía falta", concluyó Macri.

