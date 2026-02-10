Luis Caputo defendió el IPC de enero: "La inflación convergerá a niveles internacionales"

De esta manera, el titular de Hacienda insistió en que “el programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central".

"Esta dinámica permitirá que la inflación converja a niveles internacionales por primera vez en más de dos décadas", sentenció Caputo. El funcionario asoció la actual inercia a la caída de la demanda de dinero previa a los comicios, proceso que, según su visión, el actual programa de austeridad y control de la cantidad de dinero está logrando revertir de manera definitiva en este 2026.