Luis Caputo defendió el IPC de enero: "La inflación convergerá a niveles internacionales"
Luego de que el INDEC informara un índice del 2,9% para el primer mes de 2026, el ministro defendió el rumbo y se excusó en un "reacomodamiento de precios relativos".
Tras la semana polémica del INDEC y el preocupante dato del 2,9% de inflación de enero, el ministro Luis Caputo analizó este martes los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC), argumentando que el proceso actual es parte de una transición necesaria tras la inestabilidad del año pasado.
Con el respaldo del presidente Javier Milei, quien validó el mensaje en redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda proyectó un escenario de estabilidad inédito para el país en los próximos meses.
Para el equipo económico, la suba del 2,9% mensual (que lleva la interanual al 32,4%) no es una desviación, sino una consecuencia de la herencia recibida y la dolarización previa a las elecciones de octubre.
En este sentido, Caputo identificó tres pilares que garantizan la convergencia:
- Equilibrio Fiscal: La base innegociable para eliminar el financiamiento monetario.
- Control de la Base Monetaria: Un seguimiento estricto para recuperar el valor de la moneda.
- Recapitalización del BCRA: El saneamiento del balance del Banco Central como garantía de solvencia.
El funcionario susto que “esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los seis meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2”.
De esta manera, el titular de Hacienda insistió en que “el programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central".
"Esta dinámica permitirá que la inflación converja a niveles internacionales por primera vez en más de dos décadas", sentenció Caputo. El funcionario asoció la actual inercia a la caída de la demanda de dinero previa a los comicios, proceso que, según su visión, el actual programa de austeridad y control de la cantidad de dinero está logrando revertir de manera definitiva en este 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario