🔴Reforma Laboral en el Senado EN VIVO: debate, movilizaciones y votación, minuto a minuto

Patricia Bullrich en el Senado.

Patricia Bullrich en el Senado.
Política
Reforma Laboral
Senado

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei se debate este miércoles en la Cámara baja.

EN VIVO

El proyecto de Reforma Laboral, que define como el cambio más importante en las relaciones laborales desde el regreso de la democracia, se debate este miércoles en el Senado, con manifestaciones en las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa.

Minuto a minuto del debate de la Reforma Laboral en el Senado

Tensión frente al Congreso por enfrentamientos entre manifestantes y policías

congreso
El minuto de silencio por la muerte de Sandra Mendoza

La exlegisladora murió este miércoles a los 62 años, tras permanecer internada, en grave estado, en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, y antes de comenzar la sesión se realizó un minuto de silencio.

minuto de silencio
Marcha de jubilados y gremios para rechazar la Reforma Laboral

Organizaciones de sindicales, sociales y ciudadanos no afiliados empezaron a reunirse este miércoles frente al Congreso para seguir de cerca el debate en el Senado por la reforma laboral.

La manifestación de los gremios fue convocada por la CGT para las 16, pero los jubilados se presentaron en el Congreso antes del mediodía como cada miércoles para rechazar los ajustes de Javier Milei a sus haberes y pensiones.

Nancy Pazos, encadenada y amordazada frente al Congreso

La Plaza del Congreso es escenario este miércoles de una impactante imagen: Nancy Pazos encadenada y amordazada frente a la sede del Poder Legislativo, como parte de una acción como presidenta del colectivo Periodistas Argentinas en contra de la eliminación del estatuto del periodista, incluido en el proyecto de Reforma Laboral.

La protesta, que contó con el apoyo de diversas organizaciones gremiales, apuntó contra el capítulo de la ley de modernización laboral que busca derogar normativas específicas del sector de prensa, vigentes desde hace décadas.

Cambios de último momento

Este martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció el cierre de un acuerdo estratégico con la UCR, el PRO y bloques provinciales.

El proyecto que bajará en el Senado se acordó introduciendo cambios históricos en las indemnizaciones, el derecho a huelga y la estructura de financiamiento de los gremios. De todos modos, para asegurar la mayoría, el oficialismo debió desarmar varios ejes del proyecto original:

  • Pacto Fiscal: Se eliminó la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que devolvió 2 billones de pesos a las arcas provinciales, calmando el reclamo de los gobernadores.
  • Caja Sindical: En un gesto hacia la CGT, se mantendrá por dos años el aporte solidario (con tope del 2%) y no se tocarán las cargas destinadas a las obras sociales (6%).
  • Sector Financiero: Los bancos mantendrán la exclusividad en el pago de haberes. Se dio marcha atrás con la habilitación de las billeteras virtuales para esta función, argumentando falta de paridad en las exigencias regulatorias.

Adiós a la indemnización: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Uno de los cambios más profundos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según el Título II del proyecto, los empleadores deberán realizar una "contribución mensual obligatoria" que oscilará entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial, dependiendo del tamaño de la empresa.

Este fondo capitalizable funcionará como un seguro de desempleo privado. Las empresas podrán optar por este sistema para reemplazar la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la LCT. El objetivo es que, ante un despido o retiro, el trabajador cobre de su cuenta individual, sin que la empresa deba desembolsar una suma millonaria de golpe.

