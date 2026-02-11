EN VIVOExpectativa
🔴Reforma Laboral en el Senado EN VIVO: debate, movilizaciones y votación, minuto a minuto
El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei se debate este miércoles en la Cámara baja.
EN VIVO
-
15:49
Tensión frente al Congreso por enfrentamientos entre manifestantes y policías
-
15:12
El minuto de silencio por la muerte de Sandra Mendoza
-
15:11
Marcha de jubilados y gremios para rechazar la Reforma Laboral
-
14:35
Nancy Pazos, encadenada y amordazada frente al Congreso
-
14:35
Cambios de último momento
-
14:34
Adiós a la indemnización: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
El proyecto de Reforma Laboral, que define como el cambio más importante en las relaciones laborales desde el regreso de la democracia, se debate este miércoles en el Senado, con manifestaciones en las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa.
Minuto a minuto del debate de la Reforma Laboral en el Senado
