🔴Reforma Laboral en el Senado EN VIVO: debate, movilizaciones y votación, minuto a minuto

Marcha de jubilados y gremios para rechazar la Reforma Laboral

Organizaciones de sindicales, sociales y ciudadanos no afiliados empezaron a reunirse este miércoles frente al Congreso para seguir de cerca el debate en el Senado por la reforma laboral.

La manifestación de los gremios fue convocada por la CGT para las 16, pero los jubilados se presentaron en el Congreso antes del mediodía como cada miércoles para rechazar los ajustes de Javier Milei a sus haberes y pensiones.

