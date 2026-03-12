Interpusieron una segunda denuncia contra Manuel Adorni por su viaje a Punta del Este: qué dice

"En ambas declaraciones son más las dudas que certezas sobre este relevante tema de índole público", señalaron los diputados, que además pusieron en duda que la esposa de Adorni haya sido la gran benefactora del viaje.

denuncia paulon y cia

"Por parte de su esposa, la Sra. Bettiana Angeletti, se encuentra inscripta en ARCA (ex AFIP) constando inscripta dentro del Régimen General como trabajadora autónoma desde el mes 10 del año 2025. Previo a ello, era monotributista categoría A (Régimen Simplificado). Todas estas circunstancias que se mencionan generan las dudas suficientes para la apertura de una investigación penal y recolección de pruebas ante la posible comisión de un delito de acción pública", señalaron.

Esta es la segunda denuncia penal que enfrenta Manuel Adorni a propósito de sus viajes de pareja con tinte oficial. La primera presentación judicial la hizo el abogado Gregorio Dalbon por presunta malversación de fondos públicos porque Adorni habría usado fondos públicos destinados al traslado de funcionarios para llevar a su esposa a Nueva York.