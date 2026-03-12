Interpusieron una segunda denuncia contra Manuel Adorni por su viaje a Punta del Este: qué dice
Los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro señalaron que el costo del viaje a Punta del Este "excede largamente" su capacidad económica.
Tres diputados presentaron este jueves la segunda denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con motivo de la inclusión de su esposa en la comisión oficial que acompañó al Presidente a la Argentina Week en Nueva York. Además, los legisladores citaron un segundo viaje que la pareja recibió "de arriba" para ir a Punta del Este.
Los diputados de Provincias Unidas Esteban Paulón y Pablo Juliano y su colega de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro acusaron a Manuel Adorni por los delitos de "malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias" a raíz del viaje en vuelo privado que el jefe de Gabinete y su mujer realizaron entre el 12 y 17 de febrero de este año.
Como consta en la denuncia publicada por el periodista Robertino Sánchez en X, Adorni y Angeletti viajaron con su familia y el periodista de la TV Pública Marcelo Grandio en un avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por el operador Alpha Centauri S.A. que hizo el vuelo de ida y vuelta entre el Aeropuerto de San Fernando y el de Laguna del Sauce, en Uruguay.
Pero el costo del viaje "excede largamente la capacidad económica" del Jefe de Gabinete si se considera que su remuneración ronda los $ 3.500.000 (unos 2.500 dólares, apuntaron los diputados) y el vuelo privado tiene un precio de U$S 10.000 ida y vuelta.
De hecho, los diputados hicieron notar que Adorni intentó explicar en enrevistas posteriores que había sido invitado con su familia a la casa de un amigo en Punta del Este, pero la gran confesión la hizo Grandio en una conversación con LN+ en la que reconoció que el funcionario de Javier Milei "pagó con plata del Estado" el vuelo del grupo, "para luego desdecirse indicando que pagaron el vuelo 'a medias'".
"En ambas declaraciones son más las dudas que certezas sobre este relevante tema de índole público", señalaron los diputados, que además pusieron en duda que la esposa de Adorni haya sido la gran benefactora del viaje.
"Por parte de su esposa, la Sra. Bettiana Angeletti, se encuentra inscripta en ARCA (ex AFIP) constando inscripta dentro del Régimen General como trabajadora autónoma desde el mes 10 del año 2025. Previo a ello, era monotributista categoría A (Régimen Simplificado). Todas estas circunstancias que se mencionan generan las dudas suficientes para la apertura de una investigación penal y recolección de pruebas ante la posible comisión de un delito de acción pública", señalaron.
Esta es la segunda denuncia penal que enfrenta Manuel Adorni a propósito de sus viajes de pareja con tinte oficial. La primera presentación judicial la hizo el abogado Gregorio Dalbon por presunta malversación de fondos públicos porque Adorni habría usado fondos públicos destinados al traslado de funcionarios para llevar a su esposa a Nueva York.
