Manuel Adorni reculó y se disculpó por haber dicho que se "desloma" por el país: "Cometo errores..."
El jefe de Gabinete utilizó sus redes sociales para excusarse y deslizar que fue una "frase desafortunada" para referirse a su trabajo en Nueva York.
Manuel Adorni se encuentra envuelto en un nuevo escándalo tras participar de la "Argentina Week" en Nueva York. Lo cierto es que las feroces críticas contra el jefe de Gabinete se lanzaron luego de que el funcionario llevara a su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos, tras haber repudiado esta actitud hace meses atrás.
Pero Adorni no hizo más que duplicar la bronca en los medios y la población, tras asegurar que él necesitaba que su esposa fuera porque se está "deslomando" por el país en el territorio que preside Donald Trump. Estas palabras por parte del libertario desataron una ola de críticas en redes sociales y en los diferentes programas de televisión.
Acorralado por los comentarios en su contra y, posiblemente, por el propio Gobierno que no quiere verse manchado por estas cuestiones, el jefe de Gabinete salió a "disculparse" en redes sociales por haber utilizado la expresión "deslomarse" en esta ocasión: "Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", comenzó su descargo.
Y añadió: "Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".
"Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien. Fin", cerró su mensaje, que muchos interpretaron como una necesidad ante una posible salida...
