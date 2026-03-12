Por qué Manuel Adorni todavía sigue en Nueva York si ya terminó el Argentina Week y cuándo vuelve

Mientras tanto, Adorni habló este jueves desde Nueva York y volvió usar la versión de "fake news", aunque fue él mismo el que confirmó incluir a la esposa.

"Si por algo nos atacan e inventaron estas fake news, y por algo nos quisieron empañar este evento, es que no solo estamos haciendo las cosas bien sino que estamos por el camino correcto", dijo el funcionario en una entrevista.

En la misma línea, el exvocero consideró que "el 26 de octubre fue un golpe letal para ellos (opositores), porque se dieron cuenta que la sociedad ya no entiende de fake news ni de mentiras, no entendía de trabajos hechos con inteligencia artificial, sino que quieren un país mejor y todo el mundo tiene en claro que estamos por el camino correcto".