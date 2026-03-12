Por qué Manuel Adorni todavía sigue en Nueva York si ya terminó el Argentina Week y cuándo vuelve
Envuelto en un escándalo, el funcionario permanecerá algunos días más en la "Gran Manzana", pese a no haberse informado una agenda oficial.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra sin dudas atravesando su peor momento en cuanto a imagen desde que llegó al Gobierno de Javier Milei, y tras los escándalos por sus millonarios vuelos privados, ahora parece sumar otro episodio ya que aún no regresa de Nueva York, pese a que ya terminó el "Argentina Week".
El funcionario quedó en el ojo de la tormenta luego que se revelara que incluyó a su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó en el avión presidencial hacia la "Gran Manzana", y al momento de tener que dar explicaciones, argumentó estar "deslomándose" en dicha gira. Luego se conoció un millonario vuelo privado a Punta del Este que agravó su situación.
En este contexto, las miradas sobre el jefe de Gabinete están más alertas que nunca, y no dejó de llamar la atención que, mientras el Presidente ya se fue de Estados Unidos y el evento que encabezó Adorni finalizó, recién regresaría al país el sábado.
"A esta hora, Manuel Adorni tiene pasajes para volver el sábado, aunque ya terminó el evento", explicaron en Infobae En Vivo. Sobre el motivo por el que permanece en Nueva York, agregaron: "Me dicen que mañana hay reuniones en el Consulado, que no fueron informadas oficialmente".
Por su puesto, las hipótesis sobre que el jefe de Gabinete aprovechaba el viaje oficial para tomarse algunos días junto a su esposa no se hicieron esperar.
Mientras tanto, Adorni habló este jueves desde Nueva York y volvió usar la versión de "fake news", aunque fue él mismo el que confirmó incluir a la esposa.
"Si por algo nos atacan e inventaron estas fake news, y por algo nos quisieron empañar este evento, es que no solo estamos haciendo las cosas bien sino que estamos por el camino correcto", dijo el funcionario en una entrevista.
En la misma línea, el exvocero consideró que "el 26 de octubre fue un golpe letal para ellos (opositores), porque se dieron cuenta que la sociedad ya no entiende de fake news ni de mentiras, no entendía de trabajos hechos con inteligencia artificial, sino que quieren un país mejor y todo el mundo tiene en claro que estamos por el camino correcto".
