¿Javier Milei defendió a Manuel Adorni o lo terminó de hundir? Qué es el concepto de "costo marginal"

Llevado al lenguaje llano y al caso Adorni: el Presidente está argumentando que el avión presidencial ARG-01 ya tenía programado su vuelo a Nueva York, los pilotos ya estaban pagados y el combustible ya estaba presupuestado. Por lo tanto, subir a una pasajera extra (Bettina Angeletti, esposa de Adorni) a un asiento que de otro modo iría vacío, tiene un "costo marginal" cercano a cero. Es decir, al Estado supuestamente no le costó ni un dólar adicional llevarla.

¿Salvavidas técnico o ancla política?

Si bien desde la fría matemática económica el argumento del Presidente puede tener cierta lógica técnica, en el terreno de la política y el humor social esta defensa amenaza con hundir aún más a Adorni.

Existen varios motivos por los cuales apelar al "costo marginal" es un tiro en los pies para el Gobierno:

Destroza el relato anticasta: El argumento de "el avión ya iba para allá, no cuesta nada subir a un familiar" es exactamente la misma excusa histórica que ha utilizado la política tradicional (la "casta") durante décadas para justificar el uso de recursos públicos con fines privados.

Viola sus propias reglas: Fue el propio Adorni quien, en agosto de 2024, anunció con orgullo un decreto que prohibía expresamente usar los aviones públicos para "traer a familiares" o "cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública", sin importar si el asiento estaba vacío o no.

El mensaje a la sociedad: En un contexto donde el Gobierno le exige a los ciudadanos ajustarse los cinturones y donde los propios trabajadores deben saltear comidas para llegar a fin de mes, justificar un privilegio VIP alegando que "no cuesta nada" demuestra una desconexión total con el sacrificio de la gente.

En definitiva, al intentar apagar el incendio con un manual de economía, Milei no hizo más que blanquear que, cuando se trata de sus propios funcionarios, los privilegios de la casta se toleran bajo la excusa de que "sobraba lugar".