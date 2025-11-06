Coimas en la Andis: reapareció Diego Spagnuolo para afirmar que "los audios son falsos"

Inteligencia artificial y espionaje

Lo llamativo es que, a pesar del tiempo transcurrido, es la primera vez que Diego Spagnuolo se refiere a los audios que se le atribuyen, en este caso en palabras de su nuevo abogado defensor, que asumió hace una semana.

"Si (los audios) son falsos, como sostiene mi cliente, fueron manipulados por inteligencia artificial o manipulados para que no se conozca el contexto", dijo D’Alessandro en la audiencia que se llevó a cabo este jueves, sugiriendo un posible caso de espionaje ilegal con ramificaciones en el extranjero.

Sin embargo, la fiscalía requirió que se rechace el pedido de nulidad, al reiterar que los audios no son prueba y que la investigación se sustenta en otros elementos que se fueron recolectando a lo largo del proceso, precisó el fiscal Picardi, citando también el decreto por el que Milei desplazó a Spagnuolo.

“Spagnuolo fue echado y no dijo que en los audios se usó inteligencia artificial. Llama la atención”, sostuvo el fiscal, quien pidió a la Sala II de la Cámara que rechace los planteos de nulidad, que estará en condiciones de resolver.