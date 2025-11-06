Coimas en la Andis: reapareció Diego Spagnuolo para afirmar que "los audios son falsos"
A través de su abogado, el exfuncionario comunicó en la nueva audiencia judicial que "los audios son falsos y que no es su voz” la que involucra a Karina Milei.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, rompió el silencio para referirse a los audios con su voz e implicaron en el presunto pago de coimas en el organismo que conducía, salpicando hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"Los audios son falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial y fuera del contexto de charla", indicó este jueves Mauricio D'Alessandro, el nuevo abogado del exfuncionario, en una audiencia realizada en la Cámara Federal de Comodoro Py durante la que pidió la nulidad de la causa.
"Spagnuolo me dijo que los audios son falsos y que no es su voz”, subrayó el letrado, quien añadió que “vamos a esperar que se levante el secreto de sumario para poder acceder y analizar los audios".
Como se sabe, la causa judicial se inició con la divulgación de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se hablaba de un sistema de retornos en compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, involucrando a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como principales supuestos beneficiarios de las coimas.
En ese marco, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello ordenaron numerosas medidas probatorias, allanamientos en los que se secuestró documentación, teléfonos celulares y otros elementos de los implicados en el escandaloso caso.
Inteligencia artificial y espionaje
Lo llamativo es que, a pesar del tiempo transcurrido, es la primera vez que Diego Spagnuolo se refiere a los audios que se le atribuyen, en este caso en palabras de su nuevo abogado defensor, que asumió hace una semana.
"Si (los audios) son falsos, como sostiene mi cliente, fueron manipulados por inteligencia artificial o manipulados para que no se conozca el contexto", dijo D’Alessandro en la audiencia que se llevó a cabo este jueves, sugiriendo un posible caso de espionaje ilegal con ramificaciones en el extranjero.
Sin embargo, la fiscalía requirió que se rechace el pedido de nulidad, al reiterar que los audios no son prueba y que la investigación se sustenta en otros elementos que se fueron recolectando a lo largo del proceso, precisó el fiscal Picardi, citando también el decreto por el que Milei desplazó a Spagnuolo.
“Spagnuolo fue echado y no dijo que en los audios se usó inteligencia artificial. Llama la atención”, sostuvo el fiscal, quien pidió a la Sala II de la Cámara que rechace los planteos de nulidad, que estará en condiciones de resolver.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario