Nuevo brote de Javier Milei contra el periodismo: "Mierdas humanas que se la pasan mintiendo"
En un mal día tras el cruce con Patricia Bullrich, el presidente Milei volvió a cargar contras los periodistas, a los cuales calificó de "basuras repugnantes".
El presidente Javier Milei volvió a utilizar su cuenta oficial de X este jueves para lanzar una feroz descalificación generalizada contra los medios y el periodismo. En un breve mensaje publicado en mayúsculas, el jefe de Estado arremetió contra el colectivo de comunicadores tildándolos de "mierdas humanas" y "basuras repugnantes".
"Periodistas de mierda, después se quejan cuando les digo que son mierdas hermanas que se la pasan mintiendo", escribió el mandatario nacional a las 18:41.
El exabrupto en redes sociales generó de inmediato un amplio repudio en el ámbito mediático y político, sumándose a una lista creciente de ataques que el Presidente suele dispensar de forma cotidiana hacia comunicadores, analistas y profesionales del sector.
No obstante, muchos se preguntaron si este nuevo ataque tuvo que ver con el feroz planteo de Patricia Bullrich a la gestión libertario y la repercusión que ello generó, o si al jefe de Estado le afectó que se replicara que comparte mensajes de medios globales que, en realidad, critican su administración.
Un historial de tensión y hostilidad sin precedentes contra el periodismo
La relación del líder libertario con la prensa libre se mantiene atravesada por el conflicto constante. Desde su desembarco en la gestión pública, entidades como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Academia Nacional de Periodismo han advertido de forma reiterada sobre el deterioro de la libertad de expresión a raíz del discurso violento emanado desde la cúpula del Poder Ejecutivo.
Entre los hitos más descollantes de su enfrentamiento con los medios se destacan las descalificaciones sistemáticas del jefe de Estado: conceptos como "ensobrados", "operadores seriales", "sicarios con micrófono", "lacras inmundas" y "delincuentes malparidos" forman parte del repertorio habitual con el que se refiere a los trabajadores de prensa tanto en redes sociales como en entrevistas o discursos públicos.
Por otro lado, periodistas de diversa trayectoria y perfil (como Carlos Pagni, María O'Donnell, Marcelo Bonelli, Silvia Mercado o Hugo Alconada Mon) han sido blancos directos de agresiones verbales e incluso querellas judiciales impulsadas o avaladas por el mandatario.
Cabe señalar que una de las primeras medidas del Gobierno de Milei fue la suspensión por un año de la pauta publicitaria gubernamental, acompañada por una constante negativa a conceder conferencias de prensa tradicionales con repreguntas o agendas abiertas para cronistas acreditados.
Además, en múltiples ocasiones, el presidente o su usina digital de militantes han replicado identidades, teléfonos y perfiles de comunicadores críticos, derivando en campañas masivas de acoso virtual e intimidación en redes sociales.
Organismos internacionales de derechos humanos y libertad de prensa (como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas) continúan monitoreando el clima en Argentina, alertando que la estigmatización constante a la prensa desde el máximo cargo de representación estatal busca amedrentar la labor informativa y limitar el control ciudadano sobre el poder político.
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