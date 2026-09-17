Nuevo brote de Javier Milei contra el periodismo: "Mierdas humanas que se la pasan mintiendo"

Entre los hitos más descollantes de su enfrentamiento con los medios se destacan las descalificaciones sistemáticas del jefe de Estado: conceptos como "ensobrados", "operadores seriales", "sicarios con micrófono", "lacras inmundas" y "delincuentes malparidos" forman parte del repertorio habitual con el que se refiere a los trabajadores de prensa tanto en redes sociales como en entrevistas o discursos públicos.

Javier Milei sacado

Por otro lado, periodistas de diversa trayectoria y perfil (como Carlos Pagni, María O'Donnell, Marcelo Bonelli, Silvia Mercado o Hugo Alconada Mon) han sido blancos directos de agresiones verbales e incluso querellas judiciales impulsadas o avaladas por el mandatario.

Cabe señalar que una de las primeras medidas del Gobierno de Milei fue la suspensión por un año de la pauta publicitaria gubernamental, acompañada por una constante negativa a conceder conferencias de prensa tradicionales con repreguntas o agendas abiertas para cronistas acreditados.

Además, en múltiples ocasiones, el presidente o su usina digital de militantes han replicado identidades, teléfonos y perfiles de comunicadores críticos, derivando en campañas masivas de acoso virtual e intimidación en redes sociales.

Organismos internacionales de derechos humanos y libertad de prensa (como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas) continúan monitoreando el clima en Argentina, alertando que la estigmatización constante a la prensa desde el máximo cargo de representación estatal busca amedrentar la labor informativa y limitar el control ciudadano sobre el poder político.