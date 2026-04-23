Nuevo premio para el diputroll Fernando Iglesias: ahora suma una tercera embajada
Fernando Iglesias fue designado al frente de la embajada argentina en el Gran Ducado de Luxemburgo, cargo que ejercerá en paralelo con las representaciones ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.
La violencia en redes sociales tiene premio y el diputroll Fernando Iglesias lo sabe muy bien. El gobierno de Javier Milei lo designó este jueves embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gran Ducado de Luxemburgo. De esta manera Iglesias sumó su tercera embajada en simultáneo en el viejo continente.
Así quedó plasmado en el Decreto 268/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su canciller, Pablo Quirno.
Iglesias asumirá la función sin dejar sus actuales cargos como Embajador de la República ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea (UE). De acuerdo con lo dispuesto, la designación se concreta luego de que Luxemburgo concediera el plácet de estilo.
Fernando Iglesias ya cumplía funciones como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. Luego de varios meses con la representación diplomática vacante en la capital belga, la medida fue adoptada a fines de marzo, después de la aprobación de su pliego en el Senado de la Nación y responde a la decisión de Milei y Quirno de unificar las embajadas que hasta ese momento operaban de forma paralela en Bruselas.
El gobierno libertario señaló que la unificación de sedes diplomáticas, formalizada semanas antes mediante el Decreto 94/2026, tiene como fin “racionalizar el gasto público” y ordenar una estructura más austera y eficiente. Esta decisión implica que la sede ante Bélgica absorberá también las funciones de representación frente al bloque europeo.
Sus previas designaciones fueron analizadas por la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagoto de La Libertad Avanza, en medio de las fuertes críticas del kirchnerismo, representado por Juliana Di Tullio y Mariano Recalde.
Durante la instancia, se plantearon cuestionamientos públicos y anticipos de votos negativos a la designación. Di Tullio, en particular, mencionó la existencia de una denuncia penal contra el ahora embajador.
Decreto 268/2026:
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