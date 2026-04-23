Nuevo premio para el diputroll Fernando Iglesias: ahora suma una tercera embajada

Fernando Iglesias ya cumplía funciones como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. Luego de varios meses con la representación diplomática vacante en la capital belga, la medida fue adoptada a fines de marzo, después de la aprobación de su pliego en el Senado de la Nación y responde a la decisión de Milei y Quirno de unificar las embajadas que hasta ese momento operaban de forma paralela en Bruselas.

El gobierno libertario señaló que la unificación de sedes diplomáticas, formalizada semanas antes mediante el Decreto 94/2026, tiene como fin “racionalizar el gasto público” y ordenar una estructura más austera y eficiente. Esta decisión implica que la sede ante Bélgica absorberá también las funciones de representación frente al bloque europeo.

Sus previas designaciones fueron analizadas por la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagoto de La Libertad Avanza, en medio de las fuertes críticas del kirchnerismo, representado por Juliana Di Tullio y Mariano Recalde.

Durante la instancia, se plantearon cuestionamientos públicos y anticipos de votos negativos a la designación. Di Tullio, en particular, mencionó la existencia de una denuncia penal contra el ahora embajador.

Decreto 268/2026:

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