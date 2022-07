Ofelia Fernández sobre los faltazos de Javier Milei: "¿Para qué quiere ser diputado?"

"Yo jamás he faltado a una sesión. Si yo faltara a la Legislatura como Milei falta al Congreso... Tenés que ir a las sesiones y a las reuniones de comisión, es la única obligación del funcionario. Y a él le pareció que por ahora no. No presenta proyectos, no va a las sesiones... ¿Para qué es diputado?", se preguntó Fernández.