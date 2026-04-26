Conmoción mundial: intento de atentado contra Donald Trump en Washington

Horas más tarde, ya resguardado y aún con su esmoquin puesto, el líder republicano minimizó las consecuencias del episodio. "Cuando eres influyente, van tras de ti. Cuando no eres influyente, te dejan en paz", declaró el jefe de Estado, asegurando que el atacante (al que tildó de "persona enferma") habría actuado de forma individual como un lobo solitario.

El FBI confirmó que la investigación ya está en curso y que en el lugar del hecho se recuperó un arma larga junto a varios casquillos. Se trata de la tercera vez desde 2024 que el actual mandatario enfrenta un intento de asesinato.