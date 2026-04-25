Yanina Latorre contó el verdadero motivo del distanciamiento de Gabriela Sabatini con su familia: "Se hartó de..."
La conductora de Sálvese Quién Pueda expuso el conflicto más delicado que atraviesa la familia de la reconocida tenista. Los detalles en la nota.
La interna familiar de Gabriela Sabatini volvió a instalarse en la agenda mediática, reavivando un conflicto que lleva años sin resolverse públicamente. En esta oportunidad, fue Yanina Latorre quien decidió exponer su versión de los hechos al aire de El Observador, donde deslizó una fuerte interpretación sobre el distanciamiento.
Durante su programa, la conductora no dudó en lanzar una frase contundente: “Se hartó de mantener a todos”. De esta manera, planteó lo que considera el motivo central de la ruptura entre la ex deportista y su entorno más cercano, en una historia atravesada por silencios prolongados y ausencias llamativas.
Entre ellas, se destacan momentos familiares clave en los que Sabatini no estuvo presente, como el casamiento de Oriana Sabatini o el nacimiento de su sobrina nieta. Episodios que alimentaron distintas versiones sobre el quiebre.
En ese marco, la esposa de Diego Latorre sumó más detalles: “Fueron muchos años de bancar… un día dijo ‘basta, me pudrí’”, afirmó, sugiriendo que la ex tenista habría soportado durante largo tiempo tanto una carga económica como emocional.
Además, apuntó al vínculo con su hermano, Osvaldo Sabatini, y con Catherine Fulop, dando a entender que el desgaste fue progresivo. “Le dio todo a su mamá… pero cuando ella murió, todo cambió”, agregó.
Otro de los aspectos que mencionó tuvo que ver con bienes y dinero dentro del entorno familiar. “El departamento era de ella… y todos lo usaban como si fuera propio”, sostuvo también la conductora de Sálvese Quien Pueda, dejando entrever tensiones que habrían escalado en la intimidad.
En la misma línea, profundizó sobre lo que considera una problemática más amplia: “Te presionan tanto, te sacan tanta guita que quedás ofuscado”, expresó, vinculando esta situación con experiencias cercanas de su círculo.
Según Latorre, el distanciamiento también responde a una búsqueda personal de la ex tenista. “Cuando pudo liberarse, no encontró su lugar acá… lo tuvo que hacer en Suiza”, concluyó.
Por ahora, Gabriela Sabatini mantiene un perfil bajo y no se pronunció al respecto. Sin embargo, las recientes declaraciones volvieron a poner el foco en una historia familiar atravesada por tensiones profundas y una distancia que, pese al paso del tiempo, sigue generando repercusiones.
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