Yanina Latorre contó el verdadero motivo del distanciamiento de Gabriela Sabatini con su familia: "Se hartó de..."

Otro de los aspectos que mencionó tuvo que ver con bienes y dinero dentro del entorno familiar. “El departamento era de ella… y todos lo usaban como si fuera propio”, sostuvo también la conductora de Sálvese Quien Pueda, dejando entrever tensiones que habrían escalado en la intimidad.

En la misma línea, profundizó sobre lo que considera una problemática más amplia: “Te presionan tanto, te sacan tanta guita que quedás ofuscado”, expresó, vinculando esta situación con experiencias cercanas de su círculo.

Según Latorre, el distanciamiento también responde a una búsqueda personal de la ex tenista. “Cuando pudo liberarse, no encontró su lugar acá… lo tuvo que hacer en Suiza”, concluyó.

Por ahora, Gabriela Sabatini mantiene un perfil bajo y no se pronunció al respecto. Sin embargo, las recientes declaraciones volvieron a poner el foco en una historia familiar atravesada por tensiones profundas y una distancia que, pese al paso del tiempo, sigue generando repercusiones.